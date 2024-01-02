Понад півсотні нових заповідників з’явиться на Київщині

Київський еколого-культурний центр (КЕКЦ) планує створити 101 новий заповідний об’єкт в Україні.

Про це повідомляють у КЕКЦ.

64 заповідники мають створити у Київській області, 17 у Києві, 11 у Черкаській та 9 у Житомирській області.

Під охорону у новостворених заповідниках візьмуть місця зростання та проживання рідкісних видів флори та фауни, занесених до Червоної книги України.

Як зазначають у КЕКЦ, у 2023 році створили 36 заповідних об’єктів у Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській областях та Києві.

Раніше ми писали, що Київрада надала охоронного статусу чотирьом ботанічними пам’яткам природи.

Фото: КЕКЦ, Катерина Новосвітня