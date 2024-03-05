Франція інвестує 5 мільйонів євро у відновлення Чернігівщини

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Наталія Габрух
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Міністерство відновлення України, Чернігівська ОВА та Французька агенція міжнародного технічного співробітництва Expertise France уклали Меморандум про співпрацю у відбудові Чернігівської області.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України у соцмережах.

Наразі вже триває спільна робота над конкретними проєктами, які будуть повністю або частково реалізовуватись на Чернігівщині, в загальному обсязі понад 5 млн євро, зокрема:

  • консерваційні роботи даху обласного академічного театру у Чернігові;
  • підтримка українських стартапів та інновацій на місцевому рівні, зокрема в Чернігівській області;
  • надання пріоритетної допомоги у сфері охорони здоров’я, зокрема, відновлення протирадіаційних укриттів в центральних лікарнях Чернігівщини;
  • підтримка органів місцевого самоврядування у відновленні та децентралізації, в тому числі розробка та впровадження навчальних модулів у темах інновацій, мобільності, сільського господарства, культури та спадщини.

Для реалізації Меморандуму створять Керівний комітет, який складатиметься з представників Міністерства відновлення, Чернігівської ОВА, програми mAIDan Україна (Expertise France). Крім того, до роботи комітету залучаються представники Посольства Франції в Україні.

“Агенція Expertise France забезпечить всебічну підтримку відновленню Чернігівщини, з фокусом на експертизі та інноваціях. Пріоритетними для нас є реконструкція та євроінтеграція. Ми прагнемо розпочати роботу якомога швидше, тому вже працюємо над структуруванням проєктів технічної допомоги”, — зазначив Жеремі Пеллє, Генеральний директор Expertise France.

Раніше ми писали, що Італія виділить 45 млн євро на відбудову історичного центру Одеси.

Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, Суспільне Чернігів

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Опубліковано: 05 березня 2024
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