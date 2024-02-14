Італія виділить 45 млн євро на відбудову історичного центру Одеси

Італія виділить 45 мільйонів євро на відбудову історичного центру Одеси, пошкодженого внаслідок війни.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

Про це було зазначено під час зустрічі т. в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислава Карандєєва зі спеціальним посланником міністра закордонних справ Італійської Республіки Давіде Ла Чечіліа та другим секретарем, консулом Посольства Італійської Республіки в Україні Стефано Мозером.

Давіде Ла Чечіліа поінформував щодо плану відновлення Одеси. За його словами, проєкт містить три частини:

реставрацію Спасо-Преображенського кафедрального собору;

захист та цифровий облік 52 об’єктів культурної спадщини, що увійшли до Списку світової спадщини ЮНЕСКО під загрозою;

розробку майстер-плану для міста, що міститиме рекомендації щодо розвитку Одеси та залучення інших фондів та країн-партнерів до відновлення.

Посланник додав, що цей план розрахований на три роки, а його загальна вартість складе 45 млн євро.

“Щодо Спасо-Преображенського собору, першим кроком є відновлення даху, а також закриття вирви, що залишилася від ракети. Ці роботи ми плануємо здійснити до початку зими 2024 року. Вже виділено пів мільйона євро на реставрацію даху. Загалом на відновлення церкви ми плануємо спрямувати 2 млн євро”, — сказав Давіде Ла Чечіліа.

За його словами, допомогу в реалізації плану відновлення може надати ЮНЕСКО. Зокрема планується залучення українського представництва організації та створення наглядової ради за участі італійських й українських інституцій, а також ЮНЕСКО.

Раніше ми писали, що у центрі Одеси обвалилася пам’ятка архітектури 1919 року .

Фото: з відкритих джерел