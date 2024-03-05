З'явилася мапа медзакладів з безкоштовними послугами для захисників: подробиці

254
Наталія Габрух
share share

Перший жіночий ветеранський простір “Рехаб” розробив інтерактивну мапу. На ній можна знайти перелік медичних закладів, які пропонують безкоштовні/пільгові послуги на території Львівської області, для ветеранок та ветеранів, захисників та захисниць та їхніх родин.

Про це повідомляє Перший жіночий ветеранський простір “Рехаб”.

Мапу розробили в рамках проєкту “Медична Львівщина — Захисницям”.

Мережу медичних установ створюють шляхом укладання меморандумів про надання безкоштовних або за пільговими цінами послуг. Наразі було підписано 19 таких договорів з медичними установами Львівської області, а в цілому передбачається підписати 40 меморандумів.

Ознайомитись з переліком медичних закладів, можна за посиланням.

Раніше ми писали, що у Львові створили онлайн-карту з безбар’єрними закладами та місцями.

Фото: з відкритих джерел

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію та отримати знижку на покупки в «Сільпо»!
Опубліковано: 05 березня 2024
share share
9 комфортних укриттів на правому березі Києва 9 комфортних укриттів на правому березі Києва Підвісні капсули на Троєщину і канатна дорога на Лівий берег: 8 транспортних проєктів Києва, які так і не реалізували Підвісні капсули на Троєщину і канатна дорога на Лівий берег: 8 транспортних проєктів Києва, які так і не реалізували Велопрокат Bikenow відкрив сезон у Києві Велопрокат Bikenow відкрив сезон у Києві У реконструйованому переході на Шулявці оновили тактильну плитку У реконструйованому переході на Шулявці оновили тактильну плитку
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.