З'явилася мапа медзакладів з безкоштовними послугами для захисників: подробиці

Перший жіночий ветеранський простір “Рехаб” розробив інтерактивну мапу. На ній можна знайти перелік медичних закладів, які пропонують безкоштовні/пільгові послуги на території Львівської області, для ветеранок та ветеранів, захисників та захисниць та їхніх родин.

Про це повідомляє Перший жіночий ветеранський простір “Рехаб”.

Мапу розробили в рамках проєкту “Медична Львівщина — Захисницям”.

Мережу медичних установ створюють шляхом укладання меморандумів про надання безкоштовних або за пільговими цінами послуг. Наразі було підписано 19 таких договорів з медичними установами Львівської області, а в цілому передбачається підписати 40 меморандумів.

Ознайомитись з переліком медичних закладів, можна за посиланням .

Раніше ми писали, що у Львові створили онлайн-карту з безбар’єрними закладами та місцями.

Фото: з відкритих джерел