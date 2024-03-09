Український всюдихід Sherp зʼявиться у новій частині голлівудського бойовика “Погані хлопці”
Український всюдихід Sherp з’явиться на кіноекранах у четвертій частині голлівудського бойовика “Погані хлопці”.
Фото зі зйомок кінострічки опублікував у Instagram виконавець головної ролі Вілл Сміт.
Два всюдиходи Sherp були доставлені на місце зйомок у Майамі. Для Sherp це перший досвід участі у кінопроєкті.
Кінострічка “Погані хлопці-4” вийде на екрани 7 липня. Як і раніше, напарником Вілла Сміта у фільмі буде Мартін Лоуренс.
Український всюдихід Sherp випускають із 2015 року. Компактний 3,4-метровий позашляховик має великі колеса з функцією підкачки, а його кліренс складає 600 мм.
Раніше ми писали, що фільм “Дюна. Частина друга” знімали на об’єктиви від української компанії.
Фото: з відкритих джерел, Instagram/Вілл Сміт
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Опубліковано: 09 березня 2024