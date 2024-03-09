Український всюдихід Sherp зʼявиться у новій частині голлівудського бойовика “Погані хлопці”

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Наталія Габрух
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Український всюдихід Sherp з’явиться на кіноекранах у четвертій частині голлівудського бойовика “Погані хлопці”.

Фото зі зйомок кінострічки опублікував у Instagram виконавець головної ролі Вілл Сміт.

Два всюдиходи Sherp були доставлені на місце зйомок у Майамі. Для Sherp це перший досвід участі у кінопроєкті.

Кінострічка “Погані хлопці-4” вийде на екрани 7 липня. Як і раніше, напарником Вілла Сміта у фільмі буде Мартін Лоуренс.

Український всюдихід Sherp випускають із 2015 року. Компактний 3,4-метровий позашляховик має великі колеса з функцією підкачки, а його кліренс складає 600 мм.

Раніше ми писали, що фільм “Дюна. Частина друга” знімали на об’єктиви від української компанії.

Фото: з відкритих джерел, Instagram/Вілл Сміт

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Опубліковано: 09 березня 2024
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