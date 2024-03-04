Фільм “Дюна. Частина друга” знімали на об’єктиви від української компанії

У знімальному процесі фільму “Дюна. Частина друга” використали об’єктиви виробництва української компанії.

Про це повідомив Костянтин Гаркавий з компанії IronGlass.

“Майже два роки очікування і нарешті можна сказати, що у знімальному процесі активно брали участь об'єктиви виробництва IronGlass x VLFV Lens Rehousing — User Group”, — написав Костянтин Гаркавий.

Він зазначає, що друга частина “Дюни” стала випробувальним полігоном для технологічного рішення українців.

“Розробку цього корпусу та механіки було розпочато у 2021, на початку 2022 були виготовлені чергові прототипи, а потім була війна. Незважаючи на тяжкі часи команда продовжувала працювати, хтось на місцях, хтось дистанційно з окопів”, — пояснює Костянтин Гаркавий.

Він додає, що об'єктиви на повну використали на знімальному майданчику “Дюни”.

“Тішить мене, що серед тисяч інших варіантів були обрані саме MKll від IronGlass, що вони чудово відпрацювали без нарікань на механіку та оптичну складову, що навіть у складні часи у воюючій країні можемо робити якісний продукт світового рівня та опинитися причетним до яскравих кіноподій”, — підсумував Костянтин Гаркавий.

Раніше ми писали, що фільм “20 днів у Маріуполі” отримав премію BAFTA .

Фото: Костянтин Гаркавий