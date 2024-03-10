Ролики про загиблих військових показуватимуть у кінотеатрах перед фільмами

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Наталія Габрух
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У кінотеатрах мережі “Планета кіно” показуватимуть ролики про військових, які загинули на фронті.

Про це повідомляє “Меморіал”.

Відповідну співпрацю “Планета кіно” розпочала з платформою “Меморіал героїв”.

У відео показуватимуть короткі історії про людей різного віку, з різних міст, які мали свої цілі та мрії, проте пожертвували всім заради захисту України.

“Ми маємо пам’ятати тих, кому завдячуємо нашим життям та свободою. А також передати цю пам’ять нашим дітям, тому і приєдналися до ініціативи Платформи Меморіал”, — підкреслила генеральна директорка мережі кінотеатрів “Планета Кіно” Наталія Байдан.

Покази відеороликів відбуваються не тільки в Києві, а поширюються на всю країну. У майбутньому “Меморіал героїв” має намір значно розширити список місць для проведення програми.

Раніше ми писали, що у Києві презентували вітрини, присвячені жінкам-військовим.

Фото: з відкритих джерел

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Опубліковано: 10 березня 2024
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