У парку Воїнів-інтернаціоналістів демонтують радянський бронетранспортнер та передадуть ЗСУ

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Валерія Гуржий
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Бронетранспортер у парку Воїнів-інтернаціоналістів демонтують на передадуть одній із військових частин Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Про це повідомив голова Дарницької райдержадміністрації Микола Калашник.

Після цього без залучення бюджетного фінансування БРДМ-2 буде налаштовано, модернізовано та укомплектовано. На думку експертів цей обʼєкт є прикладом пропаганди радянського мілітаризму, а не вшануванням памʼяті українців, полеглих у війні в Афганістані.

Додається, що техніка може повернутися на п'єдестал після перемоги, а поки на її місці розмістять інформаційну табличку й горщики для квітів.

Фото: Київзеленбуд Дарницький КП УНЗ

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Опубліковано: 11 березня 2024
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