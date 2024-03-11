У парку Воїнів-інтернаціоналістів демонтують радянський бронетранспортнер та передадуть ЗСУ

Бронетранспортер у парку Воїнів-інтернаціоналістів демонтують на передадуть одній із військових частин Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Про це повідомив голова Дарницької райдержадміністрації Микола Калашник.

Після цього без залучення бюджетного фінансування БРДМ-2 буде налаштовано, модернізовано та укомплектовано. На думку експертів цей обʼєкт є прикладом пропаганди радянського мілітаризму, а не вшануванням памʼяті українців, полеглих у війні в Афганістані.

Додається, що техніка може повернутися на п'єдестал після перемоги, а поки на її місці розмістять інформаційну табличку й горщики для квітів.

Фото: Київзеленбуд Дарницький КП УНЗ