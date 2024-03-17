Український Headway увійшов до списку 100 найперспективніших технологічних стартапів у Європі

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Наталія Габрух
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Український стартап Headway увійшов до сотні найперспективніших технологічних бізнесів у Європі — Top 100 Next Unicorns.

Про це повідомляє Headway.

Щороку цей список оприлюднює Viva Technology — одна з найбільших європейських технологічних подій.

Перелік Viva Technology складається виходячи з таких параметрів, як:

  • реальне та можливе зростання;
  • загальна сума приваблених інвестицій;
  • приріст чисельності співробітників;
  • розподіл за географією;
  • позитивний ефект для суспільства.

Headway — це компанія в сфері освітніх технологій, яка розробляє продукти для мікронавчання. Вона надає понад 90 мільйонам користувачів по всьому світу можливість вчитися за допомогою зручного, розважального та стислого контенту.

Раніше ми писали, що український застосунок Headway став найпопулярнішим у США в категорії «Освіта».

Фото: скриншот застосунку

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Опубліковано: 17 березня 2024
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