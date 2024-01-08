Український застосунок Headway став найпопулярнішим у США в категорії «Освіта»

Український застосунок Headway став найбільш завантажуваним в App Store у США в категорії «Освіта».

Про це йдеться в пресрелізі компанії.

На початку січня 2024 року Headway обійшов платформу з вивчення мов Duolingo, здобувши перше місце в App Store. У Play Market застосунок посідає другу позицію в цій категорії.

Також програма випередила застосунки Facebook, Netflix та Spotify у топі з 15 на платформі.

Headway — це застосунок із текстовими та аудіопідсумками книжок про бізнес, мотивацію та психологію.

У 2023 році додаток потрапив у категорію Editor’s Choice щонайменше 5 разів.

Раніше ми писали, що в 2023 році український додаток Headway став застосунком дня в США.

Фото: Headway