“Укрзалізниця” запускає новий міжнародний маршрут з Праги

“Укрзалізниця” з 27 березня запускає новий міжнародний поїзд Прага — Чоп у співпраці з чеською компанією RegioJet.

Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці”.

Нічний поїзд Прага — Чоп вирушатиме з Праги (Чехія) о 21:52, з Кошице (Словаччина) о 06:38 ранку та прибуватиме до Чопу о 10:35. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься з Чопу о 17:35, з Кошице о 21:37, а прибуватиме до Праги о 05:46 наступної доби.

Вартість квитків залежить від дня поїздки й у середньому становитиме близько 1060 грн за сидяче місце або 1700 грн за спальне місце.

Крім того, “Укрзалізниця” призначає спеціальний пересадковий поїзд № 345/346 Чернівці — Чоп — Ужгород, щоб мешканцям сусідніх регіонів було легше дістатися Чопу.

Цей поїзд щоденно вирушатиме з Чернівців о 05:30, прямуватиме через Івано-Франківськ (08:13—08:27), Стрий (11:20—11:50), Мукачево (15:13—15:18), Чоп (16:28—16:57), а до Ужгорода прибуватиме о 17:20.

У зворотному напрямку відправлення з Ужгорода об 11:05, далі Чоп (11:28-12:03), Мукачево (13:00-13:10), Стрий (16:15-16:40), Івано-Франківськ (19:22-19:27), прибуття в Чернівці о 21:32.

Квитки на потяг незабаром будуть доступні в застосунку та чат-ботах “Укрзалізниці”, а також на сайті та в касах вокзалів.

Раніше ми писали, що “Укрзалізниця” запустить онлайн-продаж квитків до Австрії та Угорщини.

Фото: з відкритих джерел