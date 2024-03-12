“Укрзалізниця” запустить онлайн-продаж квитків до Австрії та Угорщини

“Укрзалізниця” розпочне продаж квитків до Австрії та Угорщини в онлайн-режимі.

Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці”.

З 18 березня стартує онлайн-продаж проїзних документів до Австрії, а згодом ця опція стане доступна й для квитків до Угорщини.

Придбати квитки можна буде через застосунок “Укрзалізниці”, а для прямого потяга Київ — Відень знадобиться верифікація акаунту через “Дія.Підпис”.

На другому етапі стануть доступними онлайн також квитки у сполученні Україна — Угорщина на поїзди, що прямують в Австрію транзитом через Угорщину, тобто Київ — Будапешт — Відень та Чоп — Будапешт — Відень.

Прямі сполучення Україна — Угорщина (Мукачево — Дебрецен, Мукачево — Будапешт, Чоп — Захонь) з'являться в застосунку трохи пізніше.

“Після тривалої та непростої роботи нам вдалося досягти домовленостей з Угорщиною та Австрією щодо онлайн-продажу квитків на поїзди. Тепер ще більше наших міжнародних рейсів стануть доступними онлайн і пасажирам більше не доведеться їхати до кас, щоб купити квиток та спланувати свою подорож”, – зазначив голова правління “Укрзалізниці” Євген Лященко.

Для приготувань до продажу квитків онлайн “Укрзалізниця” з 12 березня тимчасово призупиняє продаж квитків через каси на прямий поїзд Київ — Відень — Київ на дати відправлень, починаючи з 18 березня. Але 18 березня продаж поновиться ще й з можливістю купити онлайн-квиток.

Раніше ми писали, що цьогоріч розпочнуть будівництво євроколії від польського кордону до Львова.

Фото: “Укрзалізниця”