“Укрзалізниця” призначила додатковий потяг з Києва до Львова: розклад

“Укрзалізниця” на період шкільних весняних канікул призначає додатковий потяг Інтерсіті+ №777/778 сполученням Київ — Львів на пікові дати кінця березня.

Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці”.

Так, 30 та 31 березня поїзд відправлятиметься з Києва о 06:50 та прибуватиме до Львова о 13:07.

Потяг зупинятиметься тільки на станції Підзамче у Львові о 12:55.

В зворотному напрямку поїзд відправлятиметься в ті ж дати о 13:45 і прибуватиме до Києва о 20:04.

Квитки можна придбати у застосунку “Укрзалізниці”, в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.

Раніше ми писали, що “Укрзалізниця” запускає новий міжнародний маршрут з Праги .

Фото: “Укрзалізниця”