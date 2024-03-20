“Укрзалізниця” призначила додатковий потяг з Києва до Львова: розклад
“Укрзалізниця” на період шкільних весняних канікул призначає додатковий потяг Інтерсіті+ №777/778 сполученням Київ — Львів на пікові дати кінця березня.
Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці”.
Так, 30 та 31 березня поїзд відправлятиметься з Києва о 06:50 та прибуватиме до Львова о 13:07.
Потяг зупинятиметься тільки на станції Підзамче у Львові о 12:55.
В зворотному напрямку поїзд відправлятиметься в ті ж дати о 13:45 і прибуватиме до Києва о 20:04.
Квитки можна придбати у застосунку “Укрзалізниці”, в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.
Раніше ми писали, що “Укрзалізниця” запускає новий міжнародний маршрут з Праги.
Фото: “Укрзалізниця”
Опубліковано: 20 березня 2024