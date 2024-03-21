Комітет Ради підтримав перейменування Броварів, але міська влада проти: подробиці

На Київщині місто Бровари перейменують у Броварі. Відповідне рішення прийняв Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, але остаточне рішення має ще проголосувати Верховна Рада.

Як наголосив народний депутат Роман Лозинський, на картах XVIII століття місто позначалося саме Броварі, але згодом закінчення змінили з "-і" на "-и".

Щодо цього висловився й міський голова Броварів Ігор Сапожко та зазначив, що не підтримує рішення щодо перейменування міста, адже "не враховано думки науковців, які...надали експертні висновки щодо збереження назви міста Бровари". Також з цього приводу він направив звернення до Голови Верховної Ради України та народних депутатів України з вимогою ретельного перегляду даного питання.

Нагадаємо, що влітку минулого року Національна комісія зі стандартів державної мови представила перелік із майже 1400 населених пунктів у 24 областях, назви яких не відповідають стандартам державної мови. Тоді ж була пропозиція перейменувати місто Бровари на Броварі, адже нинішня назва “не відповідає правописним, словотвірним та словозмінним нормам української мови”.

Після цього у центрі Броварів місцеві активісти проводили акцію “Повернення місту історичної назви “Броварі”. Тоді вони за допомогою болгарки змінили назву міста на інсталяції “Я люблю Бровари”, що розміщена навпроти міськради. Відтепер напис можна прочитати як "Я люблю Броварі".

Фото: Броварська міська рада