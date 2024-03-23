Дивіться, які проєкти від українських компаній перемогли в архітектурному конкурсі LIV Awards

Швейцарський архітектурний конкурс LIV Hospitality Design Awards оголосив імена переможців. Серед нагороджених, в різноманітних категоріях, знаходяться українські компанії.

Про це повідомляють на сайті LIV Hospitality Design Awards.

Meduza Food Court — Львівська область, місто Винники

Переможцем у номінації "Architectural Design Brand New" став ресторан від 5F Studio. Головним дизайнером став Андрій Ігнатюк.

Meduza Food Court — ресторан просто неба, який за архітектурним дизайном символізує різну пору року: гора – зима, а хвилі – літо. Для будівництва ресторану конструкцію виконали із натуральних матеріалів, таких як дерево, очерет, камінь кварцит і т.д. Автори проєкту зазначають, що метал, який використовували під час будівництва, виробляли на “Азовсталі”, а плантації, з яких брали очерет, повністю знищені російськими військами.

Asia Restaurant — Львівська область, місто Винники

Азіатський ресторан є також проєктом Андрія Ігнатюка від компанії 5F Studio.

Зал було поділено на три частини. У водній зоні встановили панорамні вікна та акваріум, а в зоні вогню розмістили арт-об'єкт “Палаюче Сонце” на стіні та декор у вигляді вогняних риб.

У зоні “концентрації людей один на одному” створили умови “для того, щоб допомогти людям відчути себе спокійно”, зокрема, за допомогою столів зі штучного каменю та крісел.

Rafael Party Bar — Львівська область, село Зубра

Це третій проєкт, що став переможцем конкурсу у категорії Architectural Design Brand New, від 5F Studio. Головний архітектор — Андрій Ігнатюк.

Rafael Party Bar є частиною готельно-ресторанного комплексу Rafael, розташованого у селі Зубра Львівської області. У цьому залі встановлено окремий стіл для виступів, створено фотозони, обладнано кімнату для куріння та гардероб.

Особливостями інтер'єру є люстра, виконана у формі восьминога, яка домінує на стелі, а також стінні фрески, що прикрашають стіни залу.

HAY Boutique Hotel and SPA by Edem Family — Буковель, село Поляниця

Готель від Edem Family компанії Yod Group здобув перемогу в категорії Architectural Design Hotel – Boutique. Головними архітекторами є Володимир Непийвода й Дмитро Бонеско.

Це п'ятизірковий готель, який включає 40 номерів, два ресторани і SPA. З будівлі готелю відкривається краєвид на Карпати. Сам готель нагадує скелю з каскадами рослин. Інтер'єр прикрашений місцевими деревами, травами, суницями та ожиною.

Dragonfly — вілла в Дубаї від української компанії Isto

Вілла виграла номінацію Architectural Design Residence. Головним архітектором є Андрій Ярошенко.

Будівля площею 2500 м², яка умовно поділена на дві частини — два крила.

Натхнення для дизайну полягає в імітації структури крил бабки. Силует відкритих крил, світлових установок на фасаді та стелі повністю символізують характеристики мембранних крил зі складними прожилками.

ETEYA — вілла в Дубаї від української компанії Isto

Ще одна вілла в Дубаї, створена українською фірмою Isto, здобула перемогу в категорії Architectural Design Middle East. За проєкт відповідали головні архітектори: Богдан Костельний, Діна Денисенко, Галина Клименко та Альона Хропата.

Eteya втілює ідею води у своєму дизайні. Для акцентування цієї концепції були встановлені світлові ефекти, декоративні фонтани та водоспад на території, а також кришталь у вестибюлі, як зазначає команда. У якості матеріалів обрали натуральний камінь, скло та металеві елементи.

Раніше ми писали, що Львівський рекреаційний проєкт потрапив у фінал архітектурного конкурсу від ЄС.

Фото: LIV Hospitality Design Awards