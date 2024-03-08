Львівський рекреаційний проєкт потрапив у фінал архітектурного конкурсу від ЄС

Львівський проєкт “Над джерелом” потрапив до фіналу премії New European Bauhaus Prizes 2024 від Європейського Союзу.

Про це повідомила пресслужба ЛМР.

“Над джерелом” — це рекреаційна зона біля центру матері та дитини UNBROKEN Mothers. Її створили для соціальної інтеграції ВПО в місцеву громаду і психологічного відновлення в ревіталізованій природній території.

“Проєкт став швидкою реакцією міста на виклики війни. Він демонструє, що невеликими засобами можна відновити занедбану природну зону, активізувати її для соціальної інтеграції внутрішньо переміщених осіб та створити комфортне середовище для психологічного відновлення, зберігаючи екосистему та біорізноманіття”, — зазначають у міськраді.

New European Bauhaus Prizes 2024 — це щорічний конкурс, який організовує Єврокомісія з метою створення платформи для прояву творчості, таланту та інноваційних ідей у сфері архітектури, дизайну на користь місцевих громад і суспільства загалом.

Цьогоріч Україна вперше взяла участь у конкурсі. Переможців New European Bauhaus Prizes, які отримають грошові премії, оголосять 12 квітня в Брюсселі.

Фото: ЛМР; New European Bauhaus Prizes 2024; zaxid.nеt