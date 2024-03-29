На ВДНГ відремонтують "Павільйон №3", який є об'єктом культурної спадщини

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Валерія Гуржий
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Об'єкт культурної спадщини "Павільйон металургії №3" на ВДНГ відремонтують.

Відповідний тендер опублікований на Prozorro.

На ремонт виділено 3,7 млн гривень, а роботи мають бути виготовлені до 31 грудня 2024 року.

Під час ремонту у будівлі в тому числі мають демонтувати старі плінтуси та батареї, замінити вікна, відремонтувати двері, а також встановити кондиціонери. Також до ладу приведуть паркет. Окрім того підрядник встановить підвісні конструкції на стелі та прокладе нові труби водопостачання та каналізації.

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Опубліковано: 29 березня 2024
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