На ВДНГ відремонтують "Павільйон №3", який є об'єктом культурної спадщини
Об'єкт культурної спадщини "Павільйон металургії №3" на ВДНГ відремонтують.
Відповідний тендер опублікований на Prozorro.
На ремонт виділено 3,7 млн гривень, а роботи мають бути виготовлені до 31 грудня 2024 року.
Під час ремонту у будівлі в тому числі мають демонтувати старі плінтуси та батареї, замінити вікна, відремонтувати двері, а також встановити кондиціонери. Також до ладу приведуть паркет. Окрім того підрядник встановить підвісні конструкції на стелі та прокладе нові труби водопостачання та каналізації.
Опубліковано: 29 березня 2024