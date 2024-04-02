Половину Каховського водосховища після підриву ГЕС вкрили вербові ліси

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Наталія Габрух
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50% території Каховського водосховища після підриву Каховської ГЕС вже вкрили вербові ліси.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів член правління Української природоохоронної групи, завідувач кафедри ботаніки Херсонського держуніверситету Іван Мойсієнко.

Він разом з іншими науковцями досліджує ділянки Національного природного парку “Кам'янська Січ”.

Іван Мойсієнко зазначає, що так збіглося, що підрив дамби Каховської ГЕС стався тоді, коли на деревах верби дозріло насіння. А верба щільною смугою оперізує практично все водосховище. І мокрі ґрунти — це якраз добре для неї місце.

“Верба масово розсіялася по водосховищу. Я думаю, що нині десь понад 50% території водосховища покривають оці молоді вербові ліси. І вразило те, з якою швидкістю дерева росли: висота сягала 2,5 м, а подекуди і 3,08 м”, — розповідає еколог.

Він категорично проти відбудови ГЕС у такому вигляді, в якому вона була.

"З точки зору природи, водосховище було одноманітною і бідною екосистемою. Це майже стояча вода, яка дуже сильно цвіла. Була рослинність прісноводна, але тільки на глибині до 3 метрів. Тому на дні водосховища була така собі “пустеля”. Зникли цінні види риб”, — коментує Іван Мойсієнко.

Раніше ми писали, що дно Каховського водосховища заростає вербами і тополями: яка причина.

Фото: Національний природний парк “Кам'янська Січ”

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Опубліковано: 02 квітня 2024
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