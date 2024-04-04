5 місць неподалік Києва для весняного вікенду

Попри всі графіки відключень та повітряні тривоги, весна все ж таки приходить за розкладом. З'являється бажання вибратися кудись за місто, аби встигнути повернутися до комендантської години та водночас і відпочити встигнути теж.

Підібрали для вас п'ятірку немейнстрімових місць для весняного ретриру, що знаходяться неподалік Києва та області.

Читайте також: Куди поїхати на вихідні: Сім парків під Києвом

Сорокошичі

Це селище у Чернігівській області (лівий берег Київського моря). Колись у цих краях відпочивала відома українська письменниця Марія Вілінська (відома під псевдонімом Марко Вовчок).

Сьогодні ж тут пропонують як ретрит на базах відпочинку (наприклад, "Нептун" ), так і відпочинок у наметах, пікніки на островах чи катання на човнах, які можна орендувати на місці.

У Сорокошичах є готелі на воді з лазнями на дровах та з барбекю, можна втекти від міської метушні на орендованому катері та на кілька годин побути сам на сам із природою. А насолодитися є чим, бо поруч із селищем розташований Сорокошицький чапельник та Сорокошицький лісовий масив. Це зоологічна пам'ятка природи, де збережено ділянку соснового лісу віком понад 100 років та місце гніздування сірих чапель.

Відстань від Києва: 117 км

Як дістатися: з автостанції "Дарниця" до Козельця. Далі — до селища Тужар. Звідси за 3 кілометри пішки знаходяться Сорокошичі

Тривалість поїздки з Києва: 2 години 30 хвилин.

Забірʼя

За 35 кілометрів від столиці, у межах Київської області, знаходиться село Забір’я. У доісторичні часи на місці, де зараз знаходиться селище та його околиці, водилися мамонти. Після цього тут проживали скіфські племена. На околиці села можна знайти кургани-могили, повністю зарослі лісом.

Це маловідоме місце, з кришталево чистими та прозорими озерами та охайними пляжами. А ще Забір’я знаходить в межах соснового лісу, тож повітря тут настільки свіже, що, здається, його можна скуштувати на смак. Дуже терапевтично для тих, хто працює в офісі та рідко виїздить за місто.

Сюди ідеально поїхати з наметом (хоча на території селища є альтанки), бо Забір’я — більше про активний "дикунський" відпочинок. З цікавого: є фіш-парк , де можна власноруч наловити риби та потім приготувати з неї смачну юшку в казанку на вогні.

Відстань від Києва: 35 км

Як дістатися: від станції метро "Житомирська" до Боярки на маршрутках № 720 та 369, а звідти до Забір’я

Тривалість поїздки з Києва: 42 хвилини.

Ходосівка

Це селище розташоване в Обухівському районі Київської області. І якщо ви фанат археології та історії, любите відвідувати місця з ду-у-уже древньою історією — Ходосівка кличе вас на вікенд. Адже тут розташоване Мале та Велике Ходосівське городище, датовані приблизно V століттям до н. е. Велике Ходосівське городище знаходиться на північний захід від села у межах древніх Змієвих валів. Це пам’ятка археології національного значення, одне з трьох міст-гігантів лісостепу України.

У Ходосівці ви можете відвідати печеру Геонавт, яка нічим не поступається легендарній Оптимістичній на Тернопільщині. Протяжність ходосівської печери становить 60 метрів. Планерна гора на півдні села є популярним місцем для польотів парапланів, дельтапланів і інших легких літаків.

На півночі Ходоівки є озеро Круглик з пляжем, риболовними містками, місцями для смаження їжі. Тут також можна взяти на прокат катамаран чи веслувальний човен.

У Ходосівці є 4-зірковий готель "Мануфактура" для тих, хто хоче відпочити з комфортом, а також працюють 2 торговельні центри.

Відстань від Києва: 33,5 км

Як дістатися: від станції метро "Либідська" маршруткою № 738

Тривалість поїздки з Києва: 40 хвилин.

Хохітва

Для фанатів "Володаря перснів" Київська область має сюрприз. Якщо ви давно мріяли відвідати знаменитий Гобітон, то не обов'язково летіти аж до Нової Зеландії. У селі Хохітва Обухівського району, що розташоване неподалік Росі, є цілий гобіт-комплекс. Будиночки, в яких туристи можуть проживати, дійсно нагадують фентезійні хатинки Толкіна.

У цих напівземлянках є все необхідне для комфортного відпочинку: міні-кухні, холодильники та навіть мангали. Кількість людей, яка може проживати у будиночку гобіта — до двох осіб.

Ще у Хохітві у мальовничому місці поблизу села на правому березі річки Рось стоїть чудовий двоповерховий будинок. У 1887–1893 роках там проживала письменниця Марія Вілінська (Марко Вовчок). На будинку є меморіальна таблиця.

Відстань від Києва: 126 км

Як дістатися: маршруткою "Київ-Богуслав" від автостанції "Видубичі", виходити на зупинці "Хохітва"

Тривалість поїздки з Києва: 1 година 48 хвилин.

Поясківський праліс

І на завершення нашого топу — місце для справжніх екстремалів. Ті, кому хочеться відчути себе трошки Робінзоном Крузо, самотнім Сталкером або ж навіть Беар Гріллсом, обов'язково мають відвідати Поясківський праліс. Він знаходиться в Олевському районі на півночі Житомирщини, серед безкрайніх заболочених лісів басейну річки Прип’яті.

Пралісом його називають через те, що вирубка дерев тут суворо заборонена, тож слідів людської діяльності у цьому лісі не знайти. Здається, що сама вічність причаїлася серед цих вкритих мохом стовбурів. У лісі водиться чимало диких звірів, тож рекомендуємо вирушати сюди із місцевим єгерем або провідником, аби не заблукати.

Відстань від Києва: 233 км

Як дістатися: автобусом з автостанції "Дачна" до Олевська, що в Житомирській області. А звідти – до села Пояски.

Тривалість поїздки з Києва: 4-4,5 годин.