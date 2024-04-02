За фільмом "Довбуш" хочуть зняти серіал для Netflix

Платформа Netflix розглядає можливість створення серіальної версії фільму "Довбуш".

Про розповів режисер і продюсер "Довбуша" Олесь Санін, пише "Укрінформ".

"Тривають переговори з міжнародним Netflix - це англомовна частина світу, переважно США та Канада, - про те, що вони розглядають ширшу версію фільму, яка буде окремим чотирисерійним серіалом. Ми чекаємо на фінансову пропозицію", - сказав Санін.

За його словами, творці стрічки готові до створення серіалу "Довбуш", адже багато знятого матеріалу не увійшло у фільм. Олесь Санін зізнався, що для творчої групи було неочікуваним, що на Netflix "Довбуш" потрапив у п’ятірку кращих фільмів в Україні.

Також стрічку вже показали у 27 країнах.