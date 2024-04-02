"Омен", "Емі Вайнгауз", "Я і Фелікс": 14 фільмів квітня

У квітні українські кінотеатри будуть дивувати глядачів різноманіттям фільмів, які виходять в прокат. В репертуарі – українські стрічки, іноземні трилери та горрори, музична біографія та апокаліптичний екшен про війну в США. Детальніше – в добірці БЖ.

Ми, наші улюбленці та війна

Дата виходу: 4 квітня

Режисер: Антон Птушкін

Дебютний документальний фільм відомого українського блогера та мандрівника Антона Птушкіна здатний розчулити навіть найміцніше сердце. Стрічка розповідає про стосунки людей і тварин, які живуть в реаліях повномасштабної війни. Головними героями фільму стали коти, собаки, леви й хамелеони, а також працівники притулків та зоопарків, зоозахисники, волонтери та звичайні громадяни, небайдужі до долі пухнастиків.

Материнський інстинкт

Дата виходу: 4 квітня

Режисер: Бенуа Деломм

В ролях: Джессіка Честейн, Енн Гетевей, Джош Чарльз, Андерс Даніельсен Лі

Психологічний трилер є рімейком однойменного фільму Олів’є Массе-Депассе 2018 року, який в свою чергу заснований на книзі бельгійської письменниці Барбари Абел. Події стрічки розгортаються у 1960-х навколо зразкових домогосподарок-сусідок. Селін та Еліс живуть у щасливих шлюбах типовим розміренним життям. Вони тісно товаришують, допомагаючи одна одній виховувати синів. Стосунки жінок повністю змінюються після нещасного випадку, що стається із сином Селін. Вона впевнена, що в трагедії винна її подруга.

Омен: Початок

Дата виходу: 4 квітня

Режисер: Аркаша Стівенсон

В ролях: Ральф Інесон, Нелл Тайґер Фрі, Сонія Брага, Білл Наї

Події приквелу культового горрору Річарда Доннера "Омен" 1976 року розгортаються на початку 1970-х у Римі. Сюди приїздить молода дівчина Маргарет, щоб стати послушницею в місцевій церкві, де вона дізнається про жахливу змову священиків. Героїню це вкрай шокує, адже клірики збираються викликати Антихриста.

Повстання Штатів

Дата виходу: 11 квітня

Режисер: Алекс Ґарленд

В ролях: Кірстен Данст, Вагнер Моура, Стівен Гендерсон, Кейлі Спейні, Джессі Племенс, Нік Офферман

Один з найочікуваніших блокбастерів року – апокаліптичний екшен про альтернативне майбутнє США, який став найдорожчим проєктом відомої студії А24. Дія фільму розгортається на тлі ескалації громадянської війни в Америці, до якої призвів розкол штатів. Команда військових кореспондентів відважно вирушає до Білого дому, прямуючи крізь всю країну і ризикуючи власним життям заради документації реальності. Разом з ними передовою антиутопічного завтра вирушить і глядач, на якого чекає неймовірний захопливий кінематографічний світ екшену з неминучим вибуховим завершенням.

Нарешті світанок

Дата виходу: 11 квітня

Режисер: Саверіо Костанцо

В ролях: Лілі Джеймс, Віллем Дефо, Джо Кірі

Режисером історичної драми виступив лауреат міжнародних фестивалів, на кшталт Локарно та Венеційського, Саверіо Костанцо. Фільм, дія якого відбувається у 1950-х роках, розповідає про акторку Мімозу, якій довелось заручитися з некоханим чоловіком через родину. Одного разу її запрошують зіграти у новій стрічці і вона з головою поринає у світ голлівудського кінематографу.

Емі Вайнгауз: Back To Black

Дата виходу: 11 квітня

Режисерка: Сем Тейлор-Джонсон

В ролях: Маріса Абела, Едді Марсан, Джек О’Коннел

Біографічна музична драма розповість про непросте життя знаменитої соул та джаз-співачки Емі Вайнгауз, яка трагічно пішла з життя у 2011 році. Події, про які йдеться в стрічці, охоплюють період творчості Емі з початку 2000-х років, коли вона тільки починала свій шлях, і до її світового успіху, коли вона стала однією з найуспішніших британських артисток в історії.

Я і Фелікс

Дата виходу: 11 квітня

Режисерка: Ірина Цілик

В ролях: Юрій Іздрик, Анастасія Карпенко, Галина Веретельник-Степанова, Андрій Ісаєнко, Андрій Чередник, Владислав Балюк

Дебютний ігровий фільм призерки “Санденса” Ірини Цілик заснований на романі її чоловіка, письменника та військового Артема Чеха “Хто ти такий?”. В центрі сюжету – хлопець Тимофій та його дорослішання в буремні 1990-ті роки. Він живе з мамою та бабусею у провінційному українському містечку. Найближчим другом хлопчика стає бойфренд бабусі Фелікс – колишній контррозвідник, який має проблеми з алкоголем. Він розповідає Тимофію свої історії з минулого та ділиться життєвою мудрістю, поки хлопець шукає своє “я”.

Любов, брехня та кровопролиття

Дата виходу: 18 квітня

Режисерка Роуз Ґласс

В ролях: Крістен Стюарт, Кеті М. ОʼБраєн, Ед Гарріс

Романтичний трилер з номінанткою премії “Оскар” Крістен Стюарт в головній ролі розповідає про стосунки, які зароджуються між двома жінками. Відлюдькувата менеджерка тренажерного залу знайомиться з амбітною Джекі, яка мріє стати бодібілдеркою. Вона збирається в ЛАс-Вегас на змагання, але дорогою до пункту призначення зупиняється в маленькому містечку в штаті Нью-Мексико, де й зустрічає Лу. Між ними спалахують почуття, яким загрожує родина Лу, яка має зв’язки у злочинному світі.

Ебіґейл

Дата виходу: 18 квітня

Режисери: Метт Беттінеллі-Олпін, Тайлер Джиллетт

В ролях: Анґус Клауд, Кетрін Ньютон, Ден Стівенс, Кетрін Ньютон, Кевін Дюранд

Сюжет горору заснований на класичному фільмі 1936 року “Дочь Дракулы”. Головну героїню, дівчину Ебіґейл, викрадає група злочинців, оскільки вона донька відомого кримінального авторитета, а значить за неї можна отримати непоганий викуп. Але кіднепери не врахували один нюанс – у них в полоні знаходиться не просто юна дівчина, яка захоплюється балетом, а безжальна вампірка.

Манкімен

Дата виходу: 18 квітня

Режисер: Дев Патель

В ролях: Дев Патель, Шарлто Коплі

Режисерський дебют актора Дева Пателя розповідає про колишнього ув’язненого, який заробляє на життя боями без правил. Точніше, він програє бої за домовленістю, хоча отримує за це копійки. В один момент герою набридають постійні злидні, а сам він збирається помститись корумпованим можновладцям за смерть своєї родини. Примітно, що одним з продюсерів фільму виступив Джордан Піл, відомий за успішними горорами “Пастка” та “Ми”.

Земля короля

Дата виходу: 18 квітня

Режисер: Ніколай Арсель

В ролях: Мадс Міккельсен, Аманда Колін, Саймон Беннебйорг, Густав Лінд

Історична драма заснована на романі данської письменниці Іди Йессен “Капітан та Енн Барбара”. В центрі сюжету стрічки – військовий Людвіг Кален. Він отримує від короля дозвіл займатися землеробством на віддалених землях, які раніше вважались непридатними. Крім цього, монарх обіцяє дати герою дворянський титул на додачу. Крім того, що ці землі нагадують радше болото, на них ще претендує місцевий жорстокий землевласник Шінкель.

Нічні незнайомці

Дата виходу: 25 квітня

Режисер: Алекс Лутц

В ролях: Алекс Лутц, Карін Віар

Прем’єра французької мелодрами відбулась на Каннському кінофестивалі в програмі “Особливий погляд”. Місце дії – звісно, романтичний Париж, де у нічному метро зустрічаються двоє незнайомців Наталі та Емерік. Це не було кохання з першого погляду – радше палка суперечка в переповненому вагоні, яка обернулась на спонтанний секс у фотобудці. разом пара проводить незабутню й безтурботну ніч, наприкінці якої їм потрібно буде зрозуміти, як вони рухаються далі: разом чи окремо.

Суперники

Дата виходу: 26 квітня

Режисер: Лука Ґуаданьїно

В ролях: Зендея, Майк Фейст, Джош О'Коннор

Улюбленець міжнародних кінофестивалів та нагород Лука Ґуаданьїно в своєму новому фільмі залишається вірним основним пунктам свого стилю: чуттєвості, емоційності та візуальній естетиці. В цій атмосфері розгортається історія трьох тенісистів та стосунків між ними. Тренерка Таша записує свого чоловіка на Арта, ексчемпіона з тенісу, на змагання “Челенджер”. На турнірі його чекає колишній хлопець Таші, Патрік, з яким вони зійдуться на турнірі.

Каскадер

Дата виходу: 27 квітня

Режисер: Девід Літч

В ролях: Раян Ґослінґ, Емілі Блант, Аарон Тейлор-Джонсон, Ханна Веддінгем

В центрі комедійного бойовика – каскадер Кольт. Він дублює актора, який грає головну роль у дебютному фільмі режисерки Джоді Морено. Герой неймовірно хвилюється, адже коли вони з Джоді мали стосунки. Та хвилюватися йому доводиться ще більше, коли зірка фільму таємниче зникає. Аби не втратити роботу та не підвести Джоді Кольт бере на себе функцію детективу, аби розкрити правду про цю ситуацію.



Крім того, у квітні на кіноманів чекають одразу три фестивалі. З 3 до 8 квітня пройде фестиваль кіно про музику та культуру INTRO, одразу після цього з 11 квітня стартує Тиждень австрійського кіно, а з 19 до 26 квітня відбудеться Другий фестиваль ЛҐБТКІА-кіно Sunny Bunny.