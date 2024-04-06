Що не так з проєктом військового кладовища у Гатному – журналіст розповів про проблеми навколо об'єкту

Влада не дослухається до думки громадськості стосовно Національного меморіального військового кладовища у Гатному.

Про це повідомив журналіст і громадський активіст Віталій Гайдукевич.

Його критика стосується як мінімум чотирьох основних проблем: непрозорість обрання головного архітектора проєкту, проблеми концепту та історичності меморіального комплексу і використовувані матеріали для надгробків.

За його словами держава не провела відкритого архітектурного і творчого конкурсу на створення концепції комплексу. Головного архітектора комплексу Сергія Дербіна визначили кулуарно, суті поставленої задачі він не розуміє.

“Зараз ми маємо унікальний момент нашої історії, коли політичну націю захищають люди різних вірувань і національностей. І державницька місія влади мала б бути — зафіксувати саме цей момент. Натомість влада протягує сектори із хрестами для християн, сектори із прямокутним надгробком для усіх інших”, — зазначає Віталій Гайдукевич.

Крім цього, за словами Віталія Гайдукевича, чиновники старанно уникають розмови про природу каменю надгробку. Влада не хоче чути, що граніт є поганим вибором і слід використовувати світлий пісковик (і навіть використання мармуру не буде дороговартісним в такому комплексі).

“В проєкті немає нічого про Україну. Жоден архітектурний елемент не говорить відвідувачу, що за цю землю боролися з 9 століття н.е. – те, що можна історично більш-менш достовірно змалювати. Де в Національному меморіальному військовому кладовищі візуальний відсил до княжих часів? До Галицької держави? Волинської? Речі Посполитої (котра була такою ж нашою, як і козаччина)? Де українське бароко (бодай в натяку). Всього цього немає”, — коментує Віталій Гайдукевич.

Раніше ми писали, що першу чергу Національного військового кладовища під Києвом відкриють на початку осені.

Фото: Віталій Гайдукевич