Першу чергу Національного військового кладовища під Києвом відкриють на початку осені

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Валерія Гуржий
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В Україні почалися підготовчі роботи для будівництва першої черги Національного військового меморіального кладовища на території селища Гатне під Києвом.

Про це повідомив т.в.о. голови Мінветеранів Олександра Порхуна в ефірі телемарафону "Єдині новини".


"Розпочинаємо підготовчі роботи на першу чергу. Після підготовчих робіт розраховуємо вийти 1 червня безпосередньо на будівництво першої черги", — повідомив він.

За його словами, будівництво першої черги розділене на два етапи. Відомо, що першу частину планують ввести в експлуатацію до кінця серпня-початку вересня та розпочати поховання.

Раніше ми писали, що Державна установа “Національне військове меморіальне кладовище” зареєструвала право на безстрокове використання ділянок землі у Київській області, які будуть використані для створення меморіального комплексу.

Також ми повідомляли, що Рада затвердила розташування Національного військового меморіального кладовища у Гатному.

Фото: Мінрегіон

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Опубліковано: 29 березня 2024
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