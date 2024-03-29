Першу чергу Національного військового кладовища під Києвом відкриють на початку осені

В Україні почалися підготовчі роботи для будівництва першої черги Національного військового меморіального кладовища на території селища Гатне під Києвом.

Про це повідомив т.в.о. голови Мінветеранів Олександра Порхуна в ефірі телемарафону "Єдині новини".



"Розпочинаємо підготовчі роботи на першу чергу. Після підготовчих робіт розраховуємо вийти 1 червня безпосередньо на будівництво першої черги", — повідомив він.

За його словами, будівництво першої черги розділене на два етапи. Відомо, що першу частину планують ввести в експлуатацію до кінця серпня-початку вересня та розпочати поховання.

Раніше ми писали, що Державна установа “Національне військове меморіальне кладовище” зареєструвала право на безстрокове використання ділянок землі у Київській області, які будуть використані для створення меморіального комплексу.

Також ми повідомляли, що Рада затвердила розташування Національного військового меморіального кладовища у Гатному.

Фото: Мінрегіон