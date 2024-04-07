В Україні випустили мультсеріал, який розповідає про героїчні українські міста

В Україні випустили мультсеріал “Україна. Нескорені міста. Правдива історія”.

Про це повідомили у соцмережах Міністерства культури та інформаційної політики України.

Серіал від телеканалу ПЛЮСПЛЮС розповідає про українські міста, які постраждали під час війни рф в Україні.

У коротких епізодах йдеться, зокрема, про історичні пам’ятки в контексті сучасної реальності, що створює паралель між минулим і сьогоденням.

У першій частині кожного епізоду головні герої мандрують містами, допомагаючи дітям зануритись у захопливий світ української історії.

У другій частині, у легкій і доступній для дітей формі, уникаючи чутливих зображень, показано реалії шкоди, заподіяної українським містам і культурним пам’яткам.

Проєкт призначений для дітей віком від 6 до 12 років.

Раніше ми писали, що "Мавка" отримає продовження , а також повнометражний фільм.

Фото: Міністерство культури та інформаційної політики України