"Мавка" отримає продовження, а також повнометражний фільм

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Валерія Гуржий
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Автори мультфільму «Мавка. Лісова пісня» анонсували продовження анімаційної стрічки та повнометражний ігровий фільм для аудиторії 12+.

Про це розповіли продюсерка анімаційного мультфільму Ірина Костюк та СЕО ліцензійної агенції Nerd Тетяна Рубан на форумі Cartoon Business 2023, пише The Village Україна.

В ігровому фільмі персонажа Мавки наблизять до «автентичного міфологічно-містичного образу».

Також продовженням «всесвіту Мавки» стане анімаційний мультсеріал, який створюватимуть у співпраці з французькою анімаційною студією TeamTo. У серіалі з’являться нові герої – подруга Мавки Повітруля, яка буде «абсолютною протилежністю за характером» і «лісовий лиходій» Чугайстер, розповідали автори мультфільму.

В Україні «Мавка» встановила рекорд серед національних фільмів за касовими зборами та за кількістю проданих квитків. Також мультфільм став найуспішнішим анімаційним релізом в українському кінопрокаті, випередивши картини Disney та Pixar. Частка касових зборів «Мавки» в загальному національному прокаті протягом 10-ти місяців 2023 року складає 9%, свідчать дані Film.ua Group.

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Опубліковано: 16 листопада 2023
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