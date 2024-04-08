Петиція про створення зоополіції в Україні зібрала необхідні 25 тисяч підписів

Петиція про створення зоополіції в Україні набрала необхідну кількість підписів — 25 тисяч. Тепер її має розглянути уряд.

Про це стало відомо з сайту електронних петицій.

У березні, віцепрезидентка “Асоціації захисту тварин України” та юристка Марина Суркова запропонувала петицію. Вона звернулася до Уряду з проханням надати доручення Міністерству внутрішніх справ організувати спеціалізований відділ зоополіції у складі Національної поліції та відповідно розробити законодавчу базу для його діяльності.

Адже на думку Марини Суркової, поліція переважно не володіє достатнім рівнем знань, щоб протидіяти явищам знущання над тваринами, або просто бездіє.

Авторка петиції вважає, що поліція повинна не лише реагувати на випадки жорстокого поводження з тваринами, але й контролювати, чи дотримуються власники тварин правил їхнього утримання.

Раніше ми писали, що транспортна комісія Київради підтримала петицію про дозвіл перевезення собак у метро.