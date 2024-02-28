Транспортна комісія Київради підтримала петицію про дозвіл перевезення собак у метро.

Про це повідомляють в ГО “Пасажири Києва”.

Активісти зазначають, що директор метрополітену Віктор Брагінський підтримав пропозицію щодо дозволу на перевезення собак. Однак просив надати відтермінування в реалізації петиції для обговорення ініціативи з громадськими організаціями та кінологами.

Також він нагадав, що підземка під час тривог забезпечувала безпеку людей, зокрема і з домашніми улюбленцями.

“Оскільки розгляд петицій не передбачає їх відтермінування, то вона має реалізовуватися Департаментом транспортної інфраструктури КМДА в плановому порядку”, — зауважують активісти.

Нагадаємо, що на початку лютого на сайті електронних петицій Київської міськради зʼявилось звернення з проханням дозволити проїзд із собаками в метро. За 18 днів під зверненням підписалося понад шість тисяч киян.

Наразі в столичному метрополітені дозволено перевозити лише лише птахів і дрібних тварин у клітках. В іншому ж громадському транспорті дозволяють перевозити собак за наявності повідця та намордника.

Авторка петиції просила дозволити проїзд із собаками в метро, за умов дотримання безпеки та санітарних норм для оточуючих громадян.

Фото: КП "Київський метрополітен"