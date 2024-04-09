Архітектори розробили концепцію розвитку села Білогородка на Київщині

Архітектори студії Archimatika розробили й презентували концепцію розвитку центральної частини села Білогородка у Київській області.

Про це пише Хмарочос.

Архітектори стверджують, що в Білогородці відсутні належні громадські простори. Проте центральну площу можна перетворити на такий, особливо з огляду на те, що тут розташований бювет, який привертає увагу. Вони пропонують перебудувати його, наприклад, у зимовий сад.

Оскільки давньоруські вежі не збереглися до наших днів, автори пропонують натомість використати як домінуючі елементи високі конструкції, такі як лінії електропередач та водонапірну вежу. Останню радять переобладнати під оглядовий майданчик з ексклюзивним баром-кафе.

Також серед пропозицій:

будівництво трибун на стадіоні, які з іншого боку можна використати як місце для стритфуду;

урбан-парк зі скейт-парком у теплу пору року та хокейним полем і ковзанковою алеєю взимку;

юнацький центр з амфітеатром, де можна влаштовувати концерти і кінопокази;

музей мініатюр із макетами території Білогородки часів Київської Русі.

Пропозиції щодо ущільнення забудови в центрі Білогородки включають житловий квартал, торговельний центр і “формотворчу будівлю” біля центральної площі.

Концепція передбачає також створення веломережі, яка сполучить всі цікавинки села, такі як набережна річки Ірпінь і залишки середньовічних фортифікацій.

Транзитний автомобільний рух буде перенаправлено з центральної площі. На місці найбільш ризикованого перехрестя пропонується спорудити велосипедний міст.

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Фото: Хмарочос