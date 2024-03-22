Дивіться, як у Кам’янець-Подільському відреставрують Кушнірську башту ХVI–XVIII століть

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Ірина Маймур
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Львівські архітектори здобули першу премію за проєкт реставрації Кушнірської башти ХVI–XVIII століть в Кам’янець-Подільському.

Про це повідомила кафедра архітектурного проєктування та інженерії Львівської політехніки.

Архітектори запропонували концепцію реставрації з мінімальним втручанням. Зокрема хочуть замінити покриття на керамічну дахівку, а втрачені місця засклити, щоб додати більше світла на верхні поверхи башти й підкреслити саме реставрацію, а не повне відтворення.

Будівлю пам’ятки запропонували використовувати як міський виставковий, музейний, конференційний простір.

На першому поверсі пропонують облаштувати рецепцію з туристичним інфопоінтом, хату-читальню, а також допоміжні приміщення: туалети й гардероби для працівників та шкільних екскурсій. Також перший поверх можна використовувати як укриття.

На другому поверсі буде основний експозиційний зал. На третьому — зал віртуальної реальності для відтворення історичних батальних сцен давнього міського побуту, ремесел. На четвертому — невеликий кінозал для 25–45 осіб.

На п’ятому поверсі облаштують конференц-зал місткістю до 100 відвідувачів, а на шостому — кафе з антресоллю, з верхньою інсоляцією та оранжереєю.

Раніше ми писали, що у Львові пам’ятку XIX століття відреставрують і перетворять на громадську будівлю.

Візуалізації: “Львівська політехніка”

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Опубліковано: 22 березня 2024
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