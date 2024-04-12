“Нова пошта” створила компанію "Нова Енерджи", яка генеруватиме електроенергію

Група компаній Nova, до якої належить “Нова пошта”, запустила компанію "Нова Енерджи". Вона займатиметься генерацією електроенергії.

Про це повідомив співзасновник групи Nova Володимир Поперешнюк.

Компанія генеруватиме електроенергію за допомогою сонячних панелей та газових установок.

За словами Поперешнюка, коли росіяни почали знищувати енергоструктуру наприкінці 2022-го, бізнес і домогосподарства швидко зреагували й почали закуповувати генератори, акумулятори.

"Коли останнім часом РФ почала бити вже по генерації електроенергії, ми зрозуміли, що потрібно посилювати автономність енергозабезпечення. І створили компанію Нова Енерджи, яка буде займатися генерацією енергії на регулярній основі, включаючи електрику, генеровану сонцем та газом", – написав Поперешнюк.

Він впевнений, що інші компанії також підуть цим шляхом, наслідуючи їхній приклад.

Раніше ми писали, що “Нова пошта” запустить коробкомати, які видаватимуть пакування за 8 секунд.

Фото: Володимир Поперешнюк