Співвласник “Галі Балуваної” запускає новий проєкт — мережу закладів швидкого харчування Gabar

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Наталія Габрух
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Співвласник ”Галі Балуваної” та MultiСook запускає мережу закладів швидкого харчування під назвою Gabar.

Про це в інтервʼю ВолиньPost повідомив співзасновник “Галі Балуваної” і MultiСook Володимир Матвійчук.

За інформацією від Матвійчука, гастробар Gabar відкриє свої двері у травні у Луцьку. Заклад матиме два поверхи і загальну площу 170 квадратних метрів. В просторі заплановано розгорнути три основні зони: кавʼярню, кафе та фастфуд.

“На першому поверсі буде кухня для швидкої видачі замовлень, на другому – столики на 30 місць з барною стійкою”, — розповів Володимир Матвійчук.

Меню гастробару Gabar пропонуватиме понад 100 різноманітних страв світової кухні. В асортименті будуть комплексні другі страви з гарніром та м’ясом, салати, супи, бургери та десерти. Заклад ставить за мету обслуговувати замовлення протягом 5-7 хвилин.

Після завершення тестового періоду планують створити франшизу Gabar та розгорнути мережу по всій Україні та за її межами.

Раніше ми писали, що у Великобританії відкрили перший магазин мережі “Галя балувана” під брендом MultiСook.

Фото: ВолиньPost

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Опубліковано: 13 квітня 2024
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