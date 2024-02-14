У Великобританії відкрили перший магазин мережі “Галя балувана” під брендом MultiСook

Мережу заморожених напівфабрикатів “Галя балувана” запустили у Великобританії у районі Шиплі міста Бредфорд під брендом MultiСook.

Про це повідомляє співзасновник компанії Володимир Матвійчук.

Він зазначив виданню Forbes Україна, що франшизу придбала британка за порадою українки.

Площа приміщення магазину у Шиплі становить 90 кв. м. У магазині продають заморожені вареники, пельмені, сирники, млинці, деруни, зрази, голубці та інші напівфабрикати.

Матвійчук додав, що у компанії вже вісім партнерів в Англії і усі вони українці, а наступною країною відкриття буде Грузія.

Раніше ми писали, що українська мережа «Галя балувана» відкрила перший магазин у США .

Фото: Володимир Матвійчук