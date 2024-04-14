“Фонтан виснаження” українського художника Павла Макова представили у Відні

З 11 квітня по 29 червня у головному дворі музейного кварталу Відня можна побачити роботу українського художника Павла Макова “Фонтан виснаження”.

Про це пише DTF Magazine.

“Фонтан виснаження” — кінетична скульптура фонтану, яка символізує виснаження природних ресурсів і людства.

Вода у фонтані поступово спадає через каскад з розташованих у формі трикутника 78 мідних лійок. Ідея скульптури виникла у Павла Макова у 1990-х роках після чергового зникнення води у Харкові внаслідок аварії.

У 2022 році “Фонтан виснаження” вже представляв Україну на Венеційській бієнале.

До 29 червня “Фонтан виснаження” також можна побачити у харківському “Єрміловцентр”. Він став центральною роботою у межах однойменної виставки робіт Павла Макова.

Раніше ми писали, що Україна представить свій павільйон на першій Мальтійській бієнале.

Фото: DTF Magazine