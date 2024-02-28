Україна представить свій павільйон на першій Мальтійській бієнале

Україна 13 березня представить національний павільйон на першій Мальтійській бієнале.

Про це пише Суспільне Культура.

Проєкт називається From South to North. Він належить художниці Алевтині Кахідзе.

From South to North висвітлюватиме тему деколонізації та рефлексії про імперське минуле на тлі російсько-української війни. Кураторками павільйону стали Катерина Семенюк і Оксана Довгополова.

Проєкт Алевтини Кахідзе складається з відеороботи, знятої в Одесі на початку 2024 року у співпраці з художником Романом Хімеєм, а також інсталяцій, які створили спеціально для простору павільйону.

“У дзеркалі власної родинної історії мисткиня аналізує, як імперія руйнує життя різних поколінь та як цей подекуди невидимий вплив оприявнюється з часом. Кахідзе накладає історію власної сім’ї на події ХХ століття в Україні та Європі, прокладаючи зв’язок із ХХІ століттям: сюжетну лінію продовжує розповідь про особистий досвід мисткині в період повномасштабного вторгнення Росії в Україну”, — йдеться в описі проєкту.

Мальтійська бієнале відбудеться вперше з 13 березня по 31 травня 2024 року.

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Фото: Суспільне Культура