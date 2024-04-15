Данія побудує в Україні екомістечка для психологічного відновлення дітей-сиріт

Данія побудує в Україні містечка для психологічного відновлення дітей, які позбавлені батьківського піклування в рамках гуманітарного проєкту "Простори для життя дітей".

Про це повідомили у Міністерстві економіки України.

Містечка з екобудинками сімейного типу зведуть у трьох пілотних українських містах. Вони будуть інтегровані у громади обраних міст. Наразі триває перемовний процес між данською стороною та місцевими органами влади обраних громад.

Проєкт "Простори для життя дітей" передбачає надання дітям комплексних допоміжних послуг, як-то психосоціальна підтримка. Також заплановано облаштування соціальних просторів, рекреаційних зон, користуватися якими будуть як мешканці комплексу, так і інші мешканці громад. Проєкт також передбачає спорудження бомбосховищ. Всі споруди згодом будуть передані місцевим громадам. Реалізація проєкту розрахована на чотири роки.

Особливістю проєкту є екологічність. Концепція передбачає спорудження житла із значним скороченням викидів CO2 з дотриманням кількох ключових принципів: житло має бути здоровим, адаптивним, простим, сучасним та масштабованим.

Фото: NTA