Парк-пам'ятка "Межигір'я" відкриється в оновленому форматі: коли відкриття

Парк-пам'ятка "Межигір'я" відкриється у травні цього року, але точну дату оголосять найближчим часом.

Про це повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.

"Межигір’я" будує свою роботу фактично з нуля - від оформлення земельних ділянок, обліку рослин, тварин, техніки в парку-пам’ятці, до розробки нових можливостей для масового відпочинку на природі.

Нагадаємо, Верховна Рада повернула "Межигір’я" у державну власність та створила новий об’єкт природно-заповідного фонду. Наразі вже створена спеціальна адміністрація, яка опікується оформленням усіх необхідних документів. Після офіційного відкриття парку усі кошти від роботи будуть надходити до державного бюджету, а відповідно і на фінансування ЗСУ.