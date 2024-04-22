Парк-пам'ятка "Межигір'я" відкриється в оновленому форматі: коли відкриття
Парк-пам'ятка "Межигір'я" відкриється у травні цього року, але точну дату оголосять найближчим часом.
Про це повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.
"Межигір’я" будує свою роботу фактично з нуля - від оформлення земельних ділянок, обліку рослин, тварин, техніки в парку-пам’ятці, до розробки нових можливостей для масового відпочинку на природі.
Нагадаємо, Верховна Рада повернула "Межигір’я" у державну власність та створила новий об’єкт природно-заповідного фонду. Наразі вже створена спеціальна адміністрація, яка опікується оформленням усіх необхідних документів. Після офіційного відкриття парку усі кошти від роботи будуть надходити до державного бюджету, а відповідно і на фінансування ЗСУ.
Опубліковано: 22 квітня 2024