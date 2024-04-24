У Броварах облаштували інклюзивне укриття

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Наталія Габрух
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На Київщині у Броварському ліцеї №4 побудували нове інклюзивне укриття. Воно має площу майже 300 кв.метрів і розраховане на 250 людей.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

“Роботи розпочали у серпні минулого року. Побудували укриття на умовах співфінансування – за кошти державної субвенції та громади”, — розповів начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

За його словами, укриття має 2 входи. Є всі необхідні умови для безперешкодного пересування осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Як працює спеціальний для цього ліфт перевірили одразу.

Укриття обладнане генератором, є санітарні вузли, медичний блок, кімната для зберігання продуктів. Встановлено сучасну вентиляційну систему, є запаси питної води.

Також під час тривоги діти зможуть продовжити навчання — в укритті встановлено мультимедійне обладнання. Приміщення також можна використовувати для проведення позашкільних занять.

Фото: Київська обласна військова адміністрація

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Опубліковано: 24 квітня 2024
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