У Броварах облаштували інклюзивне укриття
На Київщині у Броварському ліцеї №4 побудували нове інклюзивне укриття. Воно має площу майже 300 кв.метрів і розраховане на 250 людей.
Про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.
“Роботи розпочали у серпні минулого року. Побудували укриття на умовах співфінансування – за кошти державної субвенції та громади”, — розповів начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.
За його словами, укриття має 2 входи. Є всі необхідні умови для безперешкодного пересування осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Як працює спеціальний для цього ліфт перевірили одразу.
Укриття обладнане генератором, є санітарні вузли, медичний блок, кімната для зберігання продуктів. Встановлено сучасну вентиляційну систему, є запаси питної води.
Також під час тривоги діти зможуть продовжити навчання — в укритті встановлено мультимедійне обладнання. Приміщення також можна використовувати для проведення позашкільних занять.
Фото: Київська обласна військова адміністрація