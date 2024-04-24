Куди піти у Києві 26-28 квітня: Надя Дорофєєва, Кураж та спецпоказ фільму "Я і Фелікс"

Протягом 26-28 квітня у Києві відбудуться різноманітні події, серед яких виступ гурту Пиріг і Батіг, Олексія Когана та Наді Дорофєєвої, спеціальні показу фільму "Брама", "Я і Фелікс", Кураж, Маркет Всі.Свої та 12-та Леся Квартиринка на кіностудії ім. Довженка.

Зібрали 12 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

В Українському Домі відбуватимуться різноманітні події: тематичні екскурсії від кураторів проєкту, камерна опера від DakhTrio та Гогольfest, перформанс від хореографині Кристини Шишкарьової, виступ камерного хору "Київ", фортепіанний концерт композитора й саундартиста Олексія Шмурака, публічні інтервʼю з письменницею Оксаною Забужко та художницею Оленою Зарецькою, очільницею Фонду Алли Горської та Віктора Зарецького, онукою Алли Горської.

Ціна: від 200 грн. Квитки

Де: Український Дім, вул. Хрещатик, 2

Коли: 24-28 квітня з 16:00

Ми живемо у своїй бульбашці, і тому просто інколи забуваємо про важливі речі - про чужі життя та чужі трагедії, які продовжують існувати. Злочини проти людяності стали звичним явищем, але хіба з цим щось можуть зробити ті, чиї ролі визначені в суспільстві, як "другорядні"? Теоретично, можна спробувати боротися, але є побічна дія - неможливість повернутися у свою магічну бульбашку. Тоді постає головне питання: чи вийде продовжувати толерувати світ, який нас вже не влаштовує.

Ціна: від 300 грн. Квитки

Де: Театр "Драматургів"

Коли: 26 квітня 19:00

У цей вечір виступатимуть: Антон Сенін, Настя Зухвала, Сергій Степанисько, Дядя Женя.

Ціна: від 250 грн. Квитки

Де: Underground StandUp Club, вулиця Золотоворітська, 15

Коли: 26 квітня 18:30

Субота

27 квітня відбудеться виступ українського музиканта Cepasa, творчого дуету Gorim та Yuzvikserhii. 28 квітня на вас чекає виступ гурту Пиріг і Батіг, а також музика від Олексія Когана та JAZZinKyiv.

Ціна: від 350 грн. Квитки

Де: V`yava, пр-т Академіка Глушкова 1 (ВДНГ)

Коли: 27-28 квітня з 14:00

27 квітня з 18:00 до 23:00 у Куренях проходитиме вечірка, на якій запалюватимуть сербський гість IV High, Mamay, Off night, Flleming та Runov.

Ціна: від 300 грн. Квитки

Де: Курені, Паркова дорога,4

Коли: 27 квітня 18:00

У Squat 17b відбудеться спеціальний показ фільму "Брама" за участі режисера та виконавиці головної ролі.



"Брама" — це українсько-американський художній фільм режисера Володимира Тихого. Стрічка розповідає про сім'ю, що мешкає у Чорнобильській зоні відчуження. Головує у ній баба Пріся, яка товаришує з русалками. З нею живуть онук Вовчик і хвороблива донька Слава, яку покинув чоловік. Несподівано їхнє розмірене життя закінчується — баба Пріся отримує містичне попередження про особисту катастрофу, що станеться найближчим часом, і якій треба запобігти.

Після перегляду буде можливість поговорити з режисером фільму Володимиром Тихим та виконавицею головної ролі Ірмою Вітовською

Ціна: вхід вільний, але донат вітається

Де: Squat 17b, Терещенківська, 17б

Коли: 27 квітня 13:00

27-28 квітня з 12:00 у Garage відбудеться Весняний Кураж. На відкритті сезону буде поєднання української сучасної та традиційної музики на вуличній сцені, дводенний лекторій, маркет українських брендів й вінтажу, інклюзивні активності для дітей та дорослих.

Ціна: 300 грн. Квитки

Де: Garage

Коли: 27-28 квітня з 12:00

На маркеті Всі. Свої буде представлено більше 150 брендів з товарами різних категорій - фермерські сири, м'ясо та ковбаси, оригінальні соуси, вино, крафтові настоянки та інші алкогольні напої, авторські солодощі, святковий декор для дому, свічки, кераміку, текстиль, одяг та аксесуари.

Ціна: вхід вільний

Де: Д12, вул. Десятинна, 2

Коли: 27-28 квітня 10:00

У Національній кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка відбудеться 12-та Леся Квартиринка на якій виступають: DakhDaughters, Zlypni, Zgarda, DakhTrio, Roft Monkey, LaLaLa та Тулумбаси.

Ціна: від 700 грн. Квитки

Де: Кіностудія ім. Довженка

Коли: 27 квітня 15:00

27 квітня в Osocor Residence відбудеться великий концерт "Просто неба" виконавиці Наді Дорофєєвої.

Ціна: від 1200 грн. Квитки

Де: Osocor Residence

Коли: 27 квітня 2024, 17:00

Неділя

28 квітня о 15:00 відбудеться спецпоказ фільму "Я і Фелікс" та його обговорення з режисеркою Іриною Цілик. "Я і Фелікс" — історія з буремних 1990-х, розказана крізь призму дитячого сприйняття. В основу сюжету ліг біографічний роман чоловіка режисерки, письменника Артема Чеха. У ролі Фелікса поет Юрій Іздрик. Тимофія — дитину, підлітка та дорослого, — грають Андрій Чередник (син Артема Чеха й Ірини Цілик), Владислав Балюк і Володимир Гладкий.

Ціна: 100 грн. Квитки

Де: Український Дім, вул. Хрещатик, 2

Коли: 28 квітня 15:00

У Києві на якому лунатиме музика з всесвітньо відомих кіношедеврів наших часів: "Інтерстеллар", "Шерлок", "Темний лицар", "Гладіатор", "Початок", "Дюна", "Король Лев", "Пірати Карибського Моря", "Code Код Да Вінчі", "Перл Харбор", "Мадагаскар" та інших.

Фото: Пиріг і Батіг, Off night, Всі.Свої, DakhDaughters, Dorofeeva, Настя Зухвала