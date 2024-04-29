“Армія TV” запустили YouTube-шоу, де військовий разом із цивільними тестує сухпайки: відео

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Наталія Габрух
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“Армія TV” запустили YouTube-шоу під назвою “Бажаю смачного”, де військовий разом із цивільними тестує сухпайки.

У першому випуску молодший сержант Володимир Кравчук, а також ведуча “Телебачення Торонто” та “Ебаут” Ярослава Кравченко скуштували сухпайки зі Швеції.

“Ми в цьому проєкті вирішили поєднати досвід військових і цивільних. І цього разу розпаковка сухпая стала ще й приводом поговорити про різницю їхніх досвідів і сприйняття реальності навіть у питаннях їжі. Це важливо, особливо в наш час, коли будь-який цивільний має бути готовий стати воїном”, — розповідають у команді проєкту.

Фото: скриншот з відео на YouTube

Вже дивилися нове YouTube-шоу від “Армія TV”?
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Опубліковано: 29 квітня 2024
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