“Армія TV” запустили YouTube-шоу, де військовий разом із цивільними тестує сухпайки: відео

“Армія TV” запустили YouTube-шоу під назвою “Бажаю смачного”, де військовий разом із цивільними тестує сухпайки.

У першому випуску молодший сержант Володимир Кравчук, а також ведуча “Телебачення Торонто” та “Ебаут” Ярослава Кравченко скуштували сухпайки зі Швеції.

“Ми в цьому проєкті вирішили поєднати досвід військових і цивільних. І цього разу розпаковка сухпая стала ще й приводом поговорити про різницю їхніх досвідів і сприйняття реальності навіть у питаннях їжі. Це важливо, особливо в наш час, коли будь-який цивільний має бути готовий стати воїном”, — розповідають у команді проєкту.

Фото: скриншот з відео на YouTube