Ветеран Олександр Терен запускає шоу, в якому перевірятиме міста на безбар'єрність

Український ветеран і письменник Олександр Терен запускає інклюзивне тревел-шоу "Відвал ніг або All інклюзив".

Він на кріслі колісному досліджуватиме “найбільш відомі туристичні маршрути” різних міст і те, чи адаптовані вони для людей з інвалідністю опорно-рухового апарату.

Терену допомагатимуть запрошені гості. Серед них — Маша Єфросиніна, Вася Байдак, Володимир Дантес, Саша Заріцька та блогер Одна Права.

Перше відео планують на лютий. Після прем'єри випуски виходитимуть кожні два тижні.

Раніше ми писали, що київська активістка робить написи крейдою на асфальті, щоб привернути увагу до інклюзивності та безбар’єрності.

Фото: скриншот тизера шоу