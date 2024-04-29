Тунелі київського метро позапланово перевірять на наявність дефектів

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Валерія Гуржий
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У Києві позапланово перевірять технічний стан тунелів метро усіх трьох гілок за понад 13 млн гривень.

Про це йдеться у тендері Prozorro.

Перевіряти будуть перегінні та станційні тунелі, тунелі камер з'їздів та тунелів службово-з'єднувальної вітки. Загалом йдеться про обстеження ділянок загальною довжиною у 3,7 км. На "червоній" гілці перевірять 300 метрів тунелю, а на "синій" та "зеленій" гілках –по 1,7 км.

Після обстеження, за умови виявлення дефектів, підрядник має провести їх фіксацію та причини виникнення. Також під час робіт досліджуватиметься стан затунельного ґрунтового простору і визначатиметься міцність конструкції тунелю.

Роботи проводитимуться у нічний час – з 01:10 до 04:40, тобто після припинення руху електропоїздів та зняття напруги на контактну рейку та до початку подачі напруги зранку. Роботи мають бути виконані до 31 грудня 2025 року.

Раніше ми писали, що станції метро “Почайна” і “Тараса Шевченка” потребують планового капітального ремонту частини ділянки тунелю, оскільки були введені в експлуатацію ще у 1980 році. Але на час ремонту ці станції не закриватимуть.

Фото: КП «Київський метрополітен»

Чи знайдуть дефекти під час обстеження?
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Опубліковано: 29 квітня 2024
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