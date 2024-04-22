Станції метро “Почайна” і “Тараса Шевченка” не закриватимуть на час ремонту — КМДА

Станції метро “Тараса Шевченка” та “Почайна” не будуть закривати на час планового ремонту.

Про це повідомляє КМДА.

“Капітальний ремонт тунелів між цими станціями, який планували заздалегідь, виконуватимуть без зупинки руху поїздів. Остаточні проєктні рішення визначать після державної експертизи”, — зазначили у КМДА.

Наразі станції метро “Почайна” і “Тараса Шевченка” потребують планового капітального ремонту частини ділянки тунелю, оскільки були введені в експлуатацію ще у 1980 році, пояснюють у КМДА.

Про початок капітальних ремонтів та інших робіт, що можуть вплинути на режим роботи метрополітену обіцяють повідомляти завчасно.

Фото: з відкритих джерел