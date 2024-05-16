Що дивитись з дітьми: 12 найцікавіших мультфільмів 2024 року

Цей рік виявиться багатим на продовження вже улюблених історій від різних анімаційних студій. На глядачів чекають пригоди рудого кота Гарфілда, історія батька Сімби, пригоди міньйонів та багато іншого. Детальніше – в добірці БЖ.

Оріон і Темряк

Дата виходу: 2 лютого

Режисер: Шон Черметц

Ролі озвучили: Пол Волтер Хаузер, Джейкоб Тремблей, Вернер Херцог, Колін Хенкс, Мія Акемі Браун

Netflix вкотре доводить, що вміє випускати не лише популярні серіали, а й анімацію. Головний герой мультфільму – сором’язливий школяр Оріон, таємно закоханий в однолітку. Він дуже тривожна дитина, яку лякає все на світі: від бджіл та клоунів до висоти й океану. та найбільше його страшить темрява. Допоки одного дня Оріону не доведеться зустрітися зі своїм страхом віч на віч, коли темрява вийде з кутка його кімнати і виявиться не такою вже й лячною. Примітно, що сценарій до мультфільму писав Чарлі Кауфман, номінант на премію “Оскар”.

Панда Кунг-фу 4

Дата виходу: 14 березня

Режисери: Майк Мітчелл, Стефані Стайн

Ролі озвучили: Джек Блек, Аквафіна, Віола Девіс, Дастін Хоффман, Брайан Кренстон, Джеймс Хун

Дія четвертої частини анімаціної кінофраншизи перенесе глядачів до Китаю, де на героя знову очікує низка пригод. На шляху йому трапляється зла чарівниця Хамелеон, яка запозичує сили у лиходіїв із попередніх частин. До того ж панді доведеться підшукати собі наступника, який займе пост Воїна Дракона та захисника справедливості.

Велетні Ла-Манчі

Дата виходу: 28 березня

Режиссер: Гонсало Гутьєррес

Ролі озвучили: Факундо Рейєс, Марина Бланк, Джуліан Янссен

Надзвичайна сімейна подорож розповідає про 11-річного Альфонсо, який є спадкоємцем Дон Кіхота. Разом з Панчо та Вікторією, а також з уявними друзями-кроликами, хлопчик має врятувати Ла-Манчі від страшного шторму. Його спровокувала трійця злодіїв, які прагнуть захопити місто.

Гарфілд у кіно

Дата виходу: 22 травня 2024

Режисер: Марк Діндал

Ролі озвучили: Ханна Веддінгхем, Сесілі Стронг, Ніколас Холт, Кріс Пратт, Семюел Л. Джексон, Бретт Голдстін

Лінивий рудий кіт Гарфілд, який найбільше в своєму житті цінує лазанью, а найменше – понеділки, живе у хлопця на ім’я Джон разом із собакою Оді. Розмірене життя пухнастика змінює свій напрям, коли в ньому з’являється батько Гарфілда – Вік.

Думками навиворіт 2

Дата виходу: 13 червня

Режиссер: Келсі Манн

Ролі озвучили: Емі Полер, Філліс Сміт, Льюїс Блек, Тоні Хейл, Ліза Лапіра, Майя Хоук

Один з кращих мультфільмів студії Pixar повертається з продовженням. Ми знову зануримось у свідомість Райлі, яка вже стала підліткою. В її голові уживаються різні емоції: Радість, Страх, Сум, Відраза та Гнів. Але новий вік несе із собою й інші, досі невідомі, переживання, з яких виростають нові герої-емоції.

Нікчемний я 4

Дата виходу: 4 липня

Режисер: Кріс Рено

Ролі озвучили: Стів Карелл, Крістен Віг, Міранда Косгров, Стів Куган, Пьєр Коффан

Пригоди суперзлодія Ґру та його відданих посіпак повертаються. Але герой вже не такий жахливий, яким видавався в перших частинах – тепер він взірцевий батько і чоловік. Втім, коли світ знову опиняється в небезпеці, лише дослід Ґру може врятувати його.

Трансформери: Початок

Дата виходу: 10 жовтня

Режисер: Джош Кулі

Ролі озвучили: Кіген-Майкл Кі, Джон Хемм, Кріс Хемсворт, Скарлетт Йоханссон

Кінофраншиза “Трансформери” розповідає про протистояння двох видів роботів – автоботів та десептиконів, чиї битви відбувались на Землі. Але тепер глядачі вирушать на планету Кібертрон, аби дізнатися історію про те, як Оптимус Прайм та Мегатрон із братів по зброї перетворились на непримиримих ворогів.

Дикий робот

Дата виходу: 17 жовтня

Режисер: Крис Сандерс

Ролі озвучили: Мэтт Берри, Лупита Нионго, Кит Коннор, Педро Паскаль

Анімаційний науково-фантастичний фільм заснований на однойменній книзі Пітера Брауна, яка стала бестселлером. В центрі сюжету – пригоди робота Роз на безлюдному острові. Тут йому доведеться навчитися виживати в суворих умовах. І щоб досягти в цьому успіху, герой заводить дружбу з тваринами, використовуючи свої здібності для допомоги флорі і фауні острова.

Ваяна 2

Дата виходу: 28 листопада

Режисер: Девід Деррік-мол.

Ролі озвучили: Аулії Кравальо, Двейн Джонсон

Дочка вождя племені на острові посеред Тихого океану Ваяна неочікувано отримує послання від своїх предків. Героїня повинна вирушити в далекі та небезпечні моря Океанії на нову і ні з чим не зрівнянну пригоду. А компанію їй у зустрічі з невідомим складу напівбог Мауї.

Володар перснів: Війна рохіррімів

Дата виходу: 12 грудня

Режисер: Кенджі Каміяма

Ролі озвучили: Брайан Кокс, Міранда Отто, Шон Дул, Люк Паскуаліно

Дія аніме відбувається задовго до подій, описаних в оригінальній трилогії “Володар перснів”. В центрі історії – дев’ятий король Рохана Хельм на прізвисько Молоторукий та його оборона фортеці Хорнбург у Хельмовій Паді.

Муфаса: Король Лев

Дата виходу: 19 грудня

Режисер: Баррі Дженкінс

Ролі озвучили: Сет Роген, Біллі Айкнер, Аарон Пьєр, Келвін Харрісон мол., Джон Кані

Мультфлільм Баррі Дженкінса, відомого за фільмом “Місячне сяйво”, стане приквелом “Короля Льва”, що вийшов у 2019 році. Він сфокусований на становленні батька Сімби, Муфаси. Його історію оповідають Тімон і Пумба, коли вже король Сімба переживає за свого наступника.

Людина-павук: По той бік Всесвіту

Дата виходу: 2024 рік

Режисери: Хоакім Дос Сантос, Кемп Паверс, Джастін Томпсон

Ролі озвучили: Шамеік Мур, Хейлі Стайнфелд, Брайан Тайрі Генрі, Луна Лорен Велес, Джейк Джонсон, Оскар Айзек

Один із найочікуваніших мультфільмів цього року мав вийти ще наприкінці березня, та через страйк акторів та сценаристів у США дату релізу довелося відкласти. Анімована історія продовжить знайомити із пригодами Майлза Моралеса, який став однією з версій знаменитого Людини-Павука. У першій частині хлопець освоював свої нові здібності, а тепер впевнений в собі і з новими друзями, він прагне стати справжнім супергероєм.

Фото: Deadline