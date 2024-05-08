Куди піти у Києві 10-12 травня: концерти Monatik, ТНМК, Kadnay та фотодень у Squat

Протягом 10-12 травня у Києві відбудуться різноманітні події, серед яких концерт Монатіка, гуртів ТНМК та Kadnay, вистава за творами Сергія Жадана "Покоління Пепсі", Маркет Всі.Свої, AdoptMe Days на ВДНГ, фотодень у Squat, Підпільний стендап та відкриття фотовиставки.

Зібрали 11 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

10 травня звучатимуть Nopi, Fleming b2b Runov та Inksane, 11 травня відбудеться тригодинний сет берлінського гостя – Michal Zietara, відомого своїм непередбачуваним стилем. Також цього дня відбудеться трайбл-лайв нового проекту – Musetouch & Drums і орієнтал-сет від White Fly.

Окрім цього, у картинній галереї закладу будуть представлені роботи митця Nadirshakh.

Ціна: від 200 грн. Квитки

Де: Курені, Паркова дорога, 4

Коли: 10-11 травня з 16:00

6 червня 2023 року російська армія підірвала дамбу Каховського водосховища, вчинивши черговий воєнний злочин та акт екоциду. Через тиждень 18 мільярдів кубічних метрів води витекли в Чорне море. Колишнє дно водосховища перетворилося на новий мінливий ландшафт, розташований на лінії зіткнення російсько-української війни. Що можна побачити зараз з високих дніпровських круч правого берега, спостерігаючи одночасно театр війни, що палає, та регенерацію козацької амазонії? Повільну перемогу природи, швидку поразку людини.

Ціна: від 200 грн. Квитки

Де: Жовтневий палац, Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Коли: 10 травня 18:00

Виставка презентує книжку "100 сучасних українських фотографів" французького видавництва Form. Paris. Представлені фотографії мають на меті засвідчити, контекстуалізувати, сприяти іншому розумінню реальності, засуджуючи людську несправедливість і зарозумілість краси та естетики.

Ціна: вхід вільний

Де: Галерея НЮ АРТ, вул. М. Грушевського 28/2

Коли: 10 травня 18:00 - відкриття, з 11 по 25 травня вт-пт: 11:00–18:00, сб: 12:00–16:30

10 травня у V`yava виступить Kadnay — український інді-електро-поп гурт, наступного дня на сцені музичного простору запалюватиме Joyce Muniz, а вже 12 травня відбудеться Bloom Sunday із виступами гуртів We are mine, Semmar, Meekur, а їх доповнять електроним звучанням — Nastya Arnaby, Kiptilov та Dimitri Kosenkov.

Ціна: від 250 грн. Квитки

Де: ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1

Коли: 10 травня 19:00, 11 травня 17:00, 12 травня 12:00

Субота

У маркеті суконь візьме участь 150 українських брендів, які представлять: легкі сукні на весну та літо, сарафани з деніму, льону та шкіри, варіанти для офісу та ділових зустрічей, спортивні сукні, сукні з тонкого трикотажу та бавовни, декоровані ошатні сукні для найважливіших подій.

Ціна: вхід вільний

Де: D12, вул. Десятинна, 12

Коли: 11-12 травня з 10:00

Фотограф Юрій Стефаняк — репортажний та документальний фотограф та фоторедактором Ukrainer проведе фотодень, де всі охочі за донат отримують портрети. Всі зібрані кошти буду направлені на купівлю плат ініціації для дронів.

Ціна: донат

Де: Squat 17b, Терещенківська 17б

Коли: 11 травня 12:00

На захід привезуть пухнастиків з різних притулків столиці та області, на якому кияни зможуть познайомитися з ними та знайти собі чотирилапого друга. Котики та песики, що шукають добрих господарів, мають всі необхідні щеплення та готові їхати у новий дім.

Ціна: вхід вільний

Де: ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1

Коли: 11-12 травня з 13:00

Виконавець розпочинає благодійний тур під назвою "ART Терапія" під час якого ви зможете почути нові композиції, виступи спеціальних гостей та виконання хітів артиста. Крім того, кожен концерт супроводжується благодійними аукціонами та різноманітними спеціальними активностями, які спрямовані на збирання коштів для нужденних.

Ціна: від 1200 грн. Квитки

Де: Osocor Residence, вул. Виноградна, 2

Коли: 11 травня 18:00

На концерті звучатимуть усі хіти гурту та нові роботи, серед яких: "Восени", "Гранули", "Зроби мені хіп-хоп", "Знайди мене", "Легенди" та інші треки, що співають не лише в Україні, а й за кордоном. Також у рамках концерту буде проведений благодійний аукціон та збір донатів на потреби українців.

Ціна: від 700 грн. Квитки

Де: Atlas, вул. Січових Стрільців, 37-41

Коли: 11 травня 19:00

Неділя

Вистава за мотивами творів Сергія Жадана про швидкий, безжальний час 90-х, з його спокусами та викликами, який промайне перед глядачем колажем з декількох історій, герої яких - вже дорослі діти чи підлітки, які втрапили у той дивний час. Слухали касетні магнітофони, жували гумку всім двором, мріяли про плеєри і носили варені джинси. Цей час відбився на їх майбутньому і розкидав у різні куточки світу, на різні соціальні щаблі.

Ціна: від 250 грн. Квитки

Де: Freedom Hall, вулиця Кирилівська, 134

Коли: 12 травня 18:00

У цей вечір виступатимуть: Сергій Чирков, Олександр Жипецький, Ганна Кочегура та Женя Коротков.

Ціна: від 300 грн. Квитки

Де: Underground Standup Club, вул. Золотоворітська 15

Коли: 12 травня 18:30

Фото: Michal Zietara, Kadnay, Всі.Свої, Unsplash\Marko Blažević, Insider.ua, ТНМК,