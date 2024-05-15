Куди піти у Києві 17-19 травня: Strichka, фестиваль Kyiv Food and Wine, День вуличної музики

Протягом 17-19 травня у Києві відбудуться різноманітні події, серед яких фестиваль електронної музики Strichka, концерт Макса Барських, Джазовий день і фестиваль їжі та вина на ВДНГ, показ вистави "Фрекен Юлія" Івана Уривського, Picnic Boho на Арт-заводі Платформа, ярмарок вінілових платівок та день вуличної музики на Пейзажній алеї.

Зібрали 15 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

"Протагоністи. Живописний заповідник / Паризька комуна" — масштабна виставка про два провідні творчі об’єднання кінця 1980-х — початку 1990-х років. Проєкт представить близько 50 авторів та 300 робіт, створених на зламі епох. Більшість творів ніколи не експонувалася. Представники цих двох яскравих мистецьких феноменів ламали радянські догми, висували на перший план індивідуальність і творчу свободу.

Ціна: 50-100 грн

Де: Український дім, вул. Хрещатик, 2

Коли: 16 травня - 1 липня, вівторок — неділя з 11:00 до 19:00

17 травня у Куренях виступатиме музичний продюсер із Словаччини Hendriks Toth. Його виступам притаманна джазова атмосфера, ритмічні баси, цікаві перкусії та абстрактні вокальні доповнення, для яких він використовує власний голос. 18 травня на сцені запалюватимуть Addie Manson, Thodoris Triantafillou, Dmit Kitz та Asika.

Ціна: від 200 грн. Квитки

Де: Курені, Паркова дорога, 4

Коли: 17-18 травня з 16:00

Макс Барських влаштовує концерт під назвою "Зорепад. На біс", де ви зможете почути як відомі пісні співака, так і нові мелодії. Як і попередні виступи виконавця, концерт матиме благодійний характер, кошти з якого будуть спрямовані на цільові потреби українських захисників.

Ціна: від 690 грн. Квитки

Де: Палац спорту, пл. Спортивна, 1

Коли: 17 травня 19:00

Субота

18 травня у просторі V`yava проходитиме фінал чемпіонату Києва з брейк-дансу "I am breaking", а 19 травня відбудеться Jazz day на якому виступатимуть Олексій Коган та Jazz in Kyiv Band, Ігор Закус з проєктом "I’m alive" - музика, яка написана під час війни та Lockdown trio з музичною програмою “Prequel”.

Ціна: від 250 грн. Квитки

Де: ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1

Коли: 18 травня 08:00, 19 травня 15:00

Щороку в узгоджений усіма містами і країнами день сотні виконавців найрізноманітніших музичних стилів виходять у центр свого міста, щоб зіграти людям власну музику: просту і складну, нову і стару, рок і фольк, хіп-хоп і джаз — будь-що. З початку повномасштабного вторгнення свято не проводилося, але цього року свято повертається.

Окрім виступів музикантів на Пейзажці будуть спортивні атракції: настільний теніс з майстрами спорту, аерохокей, кікер, шахи, дартс, бадмінтон, стрибки в мішках тощо. Також цілий день буде працювати благодійний ярмарок, арт-зона та фудкорт.

Ціна: вхід вільний

Де: Пейзажна алея

Коли: 18 травня з 10:00

Цього року на заході буде ретрит-зона, сцена з інструментальною музикою, BBQ -зона, фуд-корт, дитяча зона, спортивна зона, кіно під відкритим небом та маркет 3.1 у якому візьмуть участь більше сотні українських виробників, які представлять аксесуари, одяг, декор для дому, смаколики, іграшки для хвостатих та багато іншого.

Ціна: від 300 грн. Квитки

Де: Арт-завод Платформа, вулиця Якова Гніздовського, 1-А

Коли: 18-19 травня з 10:00

На ярмарку ви зможете придбати рідкісні зразки платівок, які давно шукали, а також знайти нові твори від улюблених виконавців. Крім того під час ярмарку відбудеться виставка картин київскього художника Андрія Клішина.

Ціна: вхід вільний

Де: Будинок кіно, вулиця Саксаганського, 6

Коли: 18 травня з 10:30

Цьогоріч на фестивалі буде представлено 30 українських виноробів нової хвилі - вина Поділля, Наддніпрянщини, Галичини, Бессарабії та інших регіонів. Також буде маркет сиру від більше десяти крафтових сироварів. Окрім цього на заході відбуватимуться лекції, презентації та майстер-класи зі створення сиру. Частина коштів від продажу квитків піде у благодійний фонд "Лелека".

Ціна: Квиток з келихом коштує 450 грн, а без келиха - 250 грн. Квитки

Де: ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1

Коли: 18-19 травня з 11:00

Фестиваль локальної гастрономії True&Local цього разу збере понад 40 виробників з усіх куточків країни. Також на події буде лекторій, на якому виступатимуть шість спікерів. Вони поділяться своїми знаннями на теми від урбаністичного городництва до тонкощей збору трав, а дехто навіть презентує нову книгу.

Ціна: вхід вільний

Де: Сільпо в ТРЦ Respublika Park

Коли: 18 та 19 травня з 11:00 до 19:00

На маркеті всі охочі зможуть купити одяг, квіти, аксесуари, книги, посуди та рослини українських брендів. Також на заході будуть різноманітні коктейлі, музика та пиво.

Ціна: вхід вільний

Де: Octo tower, вул. Мечникова, 5

Коли: 18 травня 12:00

Динамічна структура експозиції поєднує інформаційні, мистецькі та інтерактивні елементи, і дає відчуття імерсивного досвіду: секції присвячені рухам Зла Мавка та Жовта Стрічка, лабіринт "Делаю вид" з плакатами кримського художника Антіка Данова, що передає шизофренічність реальності окупації, відео Ukraïner із проєкту "Деокупація", картонні карикатурні фігури ватажків "лнр/днр" Сергія Захарова, що стояли на вулицях Донецька 2014 року, нотатки жінок в окупації — Мавок, які дають відсіч, вірусні меми Максима Паленка та багато чого іншого.

Мета виставки – показати силу наших людей, які доводять, що Україна – це не лише територія чи прапор, що тимчасово майорить за вікном.

Ціна: Квиток для входу в Українский Дім: 100 грн або 50 грн пільговий. Вхід на виставку безкоштовний

Де: Український Дім, вул. Хрещатик, 2

Коли: 18 травня-2 червня щодня, окрім понеділка, з 11:00 до 19:00

На локації облаштують сім музичних сцен, фудкорт та точка продажу лімітованого мерча. У цьогорічному лайнапі – 50 артистів, серед яких, як українські так і іноземні.

Лайнап фестивалю: "Ницо Потворно", Jockii Druce, Si Process & Dennis Adu, Foa Hoka, The Against, Van Anh, Eversines і Marie K, Ben Frost, Rouge Mecanique та інші.

Ціна: 2000 грн. Квитки

Де: Closer, вул. Нижньоюрківська, 31

Коли: 18 травня з 14:00, 19 травня з 10:00

Неділя

На заході буде представлено більше 130 різних продавців, які продаватимуть одяг, взуття, прикраси, сумки, рослини, кераміка, вініл та багато чого іншого. Також будуть діджеї, лекціі, благодіні шахи та портрети за донат.

Ціна: вхід вільний

Де: КультМотив, вул. Набережно-Хрещатицька, 31/36

Коли: 19 травня з 12:00

Усі заздрять положенню та багатству Фрекен Юлії, а вона заздрить усім закоханим. Жінку зрадив її наречений. А ось, зовсім поруч інший чоловік – Ян. Ян не сміє наблизитися до Юлії – адже він лиш слуга в домі її заможного батька. У Яна є його Христина. І є мрія. Заради мрії він готовий порушити норми пристойності, вчинити підлість та перетворитися на цинічного диявола.

Вистава режисера Івана Уривського.

Ціна: від 450 гривень. Квитки

Де: Театр “Золоті ворота”, вулиця Шовковична, 7А

Коли: 19 травня 18:00

У цей вечір виступатимуть: Антон Тимошенко, Василь Байдак, Лана Чубаха, Сергій Степанисько та Олександр Качура.

Ціна: від 450 гривень. Квитки

Де: Kooperativ, Січових Стрільців 23А

Коли: 19 травня 18:30

Фото: Світлана Старостенко, Hendriks Toth, Макс Барських, Чернігівський обласний філаморнійний центр, День вуличної музики, Арт-завод "Платформа", Ярмарок вінілових платівок, uwines, Лавка Традицій, kobzart.brand, Strichka, Айдимир Джафаров