У Музеї в Пирогові відбудеться відкриття 100-річного вітряка з Херсонщини

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Валерія Гуржий
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18 травня у Музеї просто неба в Пирогові відбудеться відкриття унікального 100-сторічного вітряка родом з Олександрівки, що на Херсонщині.

Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.

Вітряк з Херсонщини до Музею просто неба перевезли 1973 року. У наступні роки мала відбутися його реконструкція, однак, жодні роботи не проводилися. Відтак, суттєво пошкодилися стіни з каменю-вапняку, покрівля та двері. Крила практично не збереглися. 2023-го за підтримки БФ "МХП-Громаді" розпочалася реконструкція цього вітряка.

Його відкриття відбудеться о 11:00. На заході також відприється Музей їжі від родини брендів МХП, а також відбудеться виступ гурту Kozak System.

Фото: МКІП

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Опубліковано: 17 травня 2024
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