На Тернопільщині відреставрують костел та палац ХVІІ-ХІХ століття

У Тернопільській області в селі Нирків планують відреставрувати костел та палац ХVІІ-ХІХ століття. Нині вони перебувають у руйнівному стані.

Про це повідомляє преслужба ПЦУ.

Днями Митрополит Епіфаній зустрівся з меценатами і представниками благодійної організації "Благодійний фонд родини Джуринських”.

Сторони підписали меморандум про співпрацю щодо збереження й відновлення руїн костелу та палацу ХVІІ-ХІХ століття в селі Нирків. Меценатами реставрації стануть Віталій, Олександр та Олег Джуринські.

Костел Успіння Богородиці є пам'яткою архітектури місцевого значення. Він був споруджений в 1615 році коштом родини Лісецьких.

Попри руйнівний стан, у костелі збереглися старовинні фрески, прикраси, красиві та масивні колони. Також тут можна бачити пам'ятну таблицю 1618 року і портрет Антонія Хржановського, за кошти якого звели прибудову до костелу.

У 2010 році храм передали Українській автокефальній православній церкві. Реконструкцій і реставрацій за роки не проводили.

Як пише видання “Свобода плюс Тернопільщина”, замок на початку XVII століття звів львівський каштелян Микола Данилович. З 1778 року споруда перейшла у власність Кароля Понінського, який через 40 років звелів розібрати дві вежі й частину будівлі. Дві інші вежі та частину стін він використав для спорудження палацу на фундаменті замку. Його син розібрав вежі і збудував нові – вищі, об’ємніші, у псевдоренесансному стилі. Біля палацу заклали круглий газон, фонтан, а у садку облаштували теплицю для екзотичних рослин.

Останніми власниками поселення були князі Любомирські. Споруду перетворили на руїни дві війни й радянська окупація. Нині вона, як і костел, належить Тернопільській єпархії ПЦУ.