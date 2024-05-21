На Тернопільщині відреставрують костел та палац ХVІІ-ХІХ століття

143
Ірина Маймур
share share

У Тернопільській області в селі Нирків планують відреставрувати костел та палац ХVІІ-ХІХ століття. Нині вони перебувають у руйнівному стані.

Про це повідомляє преслужба ПЦУ.

Днями Митрополит Епіфаній зустрівся з меценатами і представниками благодійної організації "Благодійний фонд родини Джуринських”.

Сторони підписали меморандум про співпрацю щодо збереження й відновлення руїн костелу та палацу ХVІІ-ХІХ століття в селі Нирків. Меценатами реставрації стануть Віталій, Олександр та Олег Джуринські.

Костел Успіння Богородиці є пам'яткою архітектури місцевого значення. Він був споруджений в 1615 році коштом родини Лісецьких.

Попри руйнівний стан, у костелі збереглися старовинні фрески, прикраси, красиві та масивні колони. Також тут можна бачити пам'ятну таблицю 1618 року і портрет Антонія Хржановського, за кошти якого звели прибудову до костелу.

У 2010 році храм передали Українській автокефальній православній церкві. Реконструкцій і реставрацій за роки не проводили.

Як пише видання “Свобода плюс Тернопільщина”, замок на початку XVII століття звів львівський каштелян Микола Данилович. З 1778 року споруда перейшла у власність Кароля Понінського, який через 40 років звелів розібрати дві вежі й частину будівлі. Дві інші вежі та частину стін він використав для спорудження палацу на фундаменті замку. Його син розібрав вежі і збудував нові – вищі, об’ємніші, у псевдоренесансному стилі. Біля палацу заклали круглий газон, фонтан, а у садку облаштували теплицю для екзотичних рослин.

Останніми власниками поселення були князі Любомирські. Споруду перетворили на руїни дві війни й радянська окупація. Нині вона, як і костел, належить Тернопільській єпархії ПЦУ.

Фото: Alina Vozna/Вікіпедія; “Свобода плюс Тернопільщина”

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 21 травня 2024
share share
7 простих сніданків, які можна приготувати без світла й газу 7 простих сніданків, які можна приготувати без світла й газу На будівництві Подільського мосту завищили витрати на оренду техніки на 24 млн грн На будівництві Подільського мосту завищили витрати на оренду техніки на 24 млн грн "Далі буде гірше", "З депресії не вийти": комунальники зняли рекламу, яка обурила киян "Далі буде гірше", "З депресії не вийти": комунальники зняли рекламу, яка обурила киян На рекреаційних землях Голосіївського району виявили незаконне сміттєзвалище На рекреаційних землях Голосіївського району виявили незаконне сміттєзвалище
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.