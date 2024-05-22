Куди піти на День Києва: Onuka, Go-A, Сергій Жадан та маркети українських брендів

Протягом 24-26 травня та на День Києва у місті відбудуться різноманітні події, серед яких виступи Onuka, Go-A, Скай, Cheev, Ziferblat, Олега Скрипки, Ніно Катамадзе, Parfeniuk та Сергія Жадана, благодійна барахолка, маркети віж українських брендів, Київкінофестиваль, міжнародна виставка вина, два пивних фестивалі, перший фестиваль грецько-української культури, джаз в саду та Печерський гурт.

Зібрали 20 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

На фестивалі V`yava Єднання буде 5 сцен, іноземні та українські виконавці, а також унікальне світло та мануфактурна локація. На події виступатимуть Onuka, Go-A, СКАЙ, Саша Чемеров, Cheev, Ziferblat, Phil it, Mayorova, O.Torvald, Стас Корольов & Vesnavoseny, Krut, Тонка, Карта Світу, Nazva, Tember Blanche, Cepasa, Si process, Kurs Valut, Votuma, Пиріг і Батіг, Hidden Elemet (live), Гоня, легендарний London Electricity з Британії та інші виконавці.



Окрім того на події буде дитяча зона, великий фудкорт, маркет українських брендів, автентичні майстер-класи, арт-простір та благодійні активності.

Ціна: від 900 грн. Квитки

Де: Арт-завод Платформа, вул. Якова Гніздовського 1а

Коли: 23 -26 травня, 14:00 - 23:00

У Куренях протягом 3 днів проходитимуть запальні концерти та вечірки. 24 травня на сцені Куренів запалюватимуть Alisa Filatova, Smailov, Aidentique та Undersoul. 25 травня виступатиме гурт Kalush за участі реп-реггі виконавця Balsam - це вперше, коли артисти об’єднаються на одній сцені, щоб наживо презентувати свої хіти столичній публіці. 26 травня до Дня Києві у Куренях виступять Даміан "Цар" Вандесанде та Джонатан "Натан JAW" та Ksenia Palfy та Natura [live].

Ціна: від 350 грн. Квитки

Де: Курені, Паркова дорога, 4

Коли: 24 та 26 травня з 16:00, 25 травня з 19:00

Цьогорічний кінофестивалю охопить п'ять секцій: ретроспективна програма показів, сучасне кіно, лекторій, виставка картин стритарт-художниць сестер Фельдман та ярмарок від спільноти "Неречизм" - а ньому будуть представлені роботи локальних брендів та молодих митців. Також у межах цього заходу пройде концерт вінтажної української музики від київських диджеїв. Також у межах цього заходу пройде концерт вінтажної української музики від київських диджеїв.

На події покажуть фільми: "Сьомий маршрут", "Це побачення", "Ти мене любиш?", "Осяяння" (1971) Володимира Денисенка, "Маленький шкільний оркестр" (1968) Олександра Муратова та Миколи Рашеєва, "Пригоди полтинника" (1929) Акселя Лундіна, "Весь світ в очах твоїх" (1977) Станіслава Клименка та Івана Симоненка та "Київські фрески" (1966) Сергія Параджанова.

Повна програма за посиланням.

Ціна: від 160 грн. Квитки

Де: Кінотеатр "Жовтень", вул. Костянтинівська, 26

Коли: кінофестиваль триватиме 23-26 травня, ярмарок - 25-26 травня з 13:00

Виставка українських митців, присвячена Києву і його актуальним проблемам.

Ціна: вхід вільний

Де: Avangarden, вул. Січових Стрільців, 23а

Коли: з 24 травня до 10 липня з 10:00, відкриття відбудеться о 18:30

Жодних дистанцій між музикантами та глядачами - все на відстані витягнутої руки. Лунатимуть пісні - "П’яні мости", "True Love", "До серця", "Морфій", "Космос за нас", "Пусте", "Вічно жити", "Заряджай" та неочікувані версії ліричних пісень.

Ціна: від 450 грн. Квитки

Де: КультМотив, вул. Набережно-Хрещатицька, 31/36

Коли: 24 травня о 19:00

На концерті лунатимуть ваші улюблені композиції в джазовому аранжуванні, а також світові джазові хіти під пахощі квітів і дерев.

Ціна: від 450 грн. Квитки

Де: Ботанічний сад ім. Гришка, вул. Садово-Ботанічна, 1

Коли: 24 травня о 19:00

Субота

На маркеті буде багато Києва на одязі, в сувенірах, їжі та атмосфері від українських виробників.

Ціна: вхід вільний

Де: Д12, вулиця Десятинна, 12

Коли: 25-26 травня з 10:00

На заході на вас чекає: 5 залів дегустацій, Wine Zone, Food & Lounge Zone, понад 200 видів вина та 100 дегустацій, ком’юніті сомельє, імпортерів, виробників вина, рестораторів та готельєрів.

Ціна: від 400 грн. Квитки

Де: КВЦ Парковий, Паркова дорога, 16a

Коли: 25-26 травня з 11:00

На першому в Україні фестивалі кислого пива на вас чекає: ексклюзивна продукція з бельгійських пивоварень, Kyivliner, позиції від власного імпорту, українські учасники: Pravda Beer, Varvar Brew, Malle brewery, лекції та екскурсії на броварні, а також чудова атмосфера й можливість поспілкуватися з однодумцями.

Ціна: від 300 грн. Оплата на місці

Де: Beermaster Brewery & Pub, Кільцева дорога, 1

Коли: 25 -26 травня з 12:00

На події виступатимуть понад 20 артистів та етнічних грецьких колективів, серед яких: Parfeniuk, Kyiv Greek project, Dj Apolik та інші, відбудеться гастрономічний ярмарок із традиційними приазовськими та грецькими стравами, а саме: гірос, сувлакі, чебуреки, шурпа, шумуш і безліччю інших автентичних смаколиків. Також буде зона боротьби "Куреш" – славетної пам’ятки грецької спортивної культури, етнолекторій, кінотеатр просто неба та дитяча зона.

Ціна: вхід вільний

Де: ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1

Коли: 25 травня з 12:00

На пивному міні-фестивалі із благодійною складовою від Garage буде більше 50 кранів розливного пива від топових броварень з України та Європи, фуд-корт від Mirali & Bakehouse та стенд із сидром, музичний супровід від діджеїв

Ціна: вхід вільний

Де: Garage, вул. Межигірська, 82

Коли: 25 травня з 13:00

Автори спільноти "Преримовані" поділяться на івенті поезіями про столицю або ж навіяним життям у Києві.

Ціна: вхід вільний

Де: Squat 17b, вул. Терещенківська 17б

Коли: 25 травня 13:00

Якось двоє науковців вирішили перевірити, чи зможе перспектива довічного покарання зробити людей кращими. У результаті цього експерименту з'явилось ціле пекельне телебачення! І все було б добре, якби один телеведучий не вирішив підсидіти боса та зайняти його місце.

Ціна: 350 грн. Квитки

Де: НЦТМ ім. Леся Курбаса, вулиця Володимирська, 23в

Коли: 25, 26 травня 17:00

Письменник та поет Сергій Жадан читатиме свої найкращі твори, а його метою на цей день є зібрати 8000 читачів, створивши унікальний момент в історії української літератури.

Ціна: від 99 грн. Квитки

Де: Палац спорту, Спортивна площа, 1

Коли: 25 травня 18:00

Незмінні хіти, такі як "Весна", звучатимуть на тлі нових аранжувань, надаючи їм свіжого звуку та енергії. Але це вечір не лише про класичного Олега Скрипку, він також порадує глядачів новими композиціями.

Ціна: від 800 грн. Квитки

Де: Stereo Plaza, пр-т. Лобановського, 119

Коли: 25 травня 19:00

На концерті ви зможете почути відомі пісні з попередніх альбомів, а також нові композиції.

Ціна: від 350 грн. Квитки

Де: Жовтневий палац, Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Коли: 25 травня 19:00

Неділя

На маркеті будуть представлені локальні бренди одягу, трушний декор, аксесуари, нові майстри, старі улюблені продавці, реально багато квітів і ще купа всього.

Ціна: вхід вільний

Де: "Каштан", вул. Рейтарська, 96

Коли: 26 травня з 11:00

Протягом дня ви зможете дізнатися цікавості про маскування, познайомитися з крутими ініціативами, які допомагають захисникам і захисницям, послухати лекційну програму і живу музику та відвідати тематичні майстер-класи. Також на події збиратимуть книжки на фронт - приносьте свої книжки або купуйте у книгарні — всі книги відправляться військовим у зоні бойових дій, в лікарнях та реабілітаційних центрах. Крім того, збиратимуть російськомовну літературу на переробку.

Ціна: вхід вільний

Де: "Латвійський сквер на Печерську

Коли: 26 травня з 12:00

Тут ви зможете купити собі круті речі, а усі зібрані кошти будуть передані на закупівлю медичних засобів для 31 бригади.

Ціна: вхід вільний

Де: КультМотив, вул. Набережно-Хрещатицька, 31/36

Коли: 26 травня з 12:00

Цього вечора виступатимуть: Настя Зухвала, Олександр Жипецький, Джейхун Сафаров, Олександр Качура, Ігор Нерівний.

Ціна: від 300 грн. Квитки

Де: K.point, вулиця Глибочицька, 72

Коли: 26 травня 18:30

Фото: Onuka, Kalush Orchestra, Неречизм, Фіолет, svitloconcert, Be Wine, Beermaster Brewery & Pub, Parfeniuk, Unsplash\Wil Stewart, Преримовані, Сергій Жадан, Воплі Відоплясова, Ніно Катамадзе, Спілка, Печерські котики, Віка Темнова,