Не більше 30 операцій на місяць: Нацбанк запровадить нові обмеження на переказ коштів з карти

Національний банк України запровадить обмеження на переказ коштів з карти на карту 30 операціями на місяць та не більше 100 000 грн. Це стосуватиметься лише вихідних переказів, приймати можна буде необмежену кількість переказів.

Про це заявив заступник голови НБУ Дмитро Олійник, пише Forbes.

Також обмеження не завадять волонтерським зборам, адже вхідні перекази залишаються без обмежень. Фінальний варіант обмежень НБУ ухвалить упродовж місяця.

Причина такого рішення – дедалі більша поширеність тіньових фінансових операцій, відомих як "дропи", або "грошові мули". Їхня суть: шахраї купують у пересічних громадян – від пенсіонерів до студентів – персональні дані і відкривають банківські карти. Через ці карти проходять сотні і тисячі транзакцій, здебільшого на суми менш ніж 400 000 грн, адже до цього порогу операції не підпадають під фінансовий моніторинг.

За словами Олійника, такі схеми використовуються у низці галузей. Зокрема для виплати зарплат у конвертах, ухилення від сплати податків, виведення коштів за кордон, для операцій під час торгівлі наркотиками тощо.

У Нацбанку вважають, що обмеження на перекази не викорінить ці схеми, а поки лише ускладнить роботу шахраїв. Тож це лише перший крок для боротьби зі схемами, наступні потребуватимуть змін до законодавства. Запроваджені обмеження не матимуть впливу на 95–98% клієнтів банків, запевняють у Нацбанку, адже вони і так переказують коштів менше, ніж на вказані суми, і роблять менше, ніж 30 переказів на місяць.