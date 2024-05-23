Не більше 30 операцій на місяць: Нацбанк запровадить нові обмеження на переказ коштів з карти

26
Валерія Гуржий
share share

Національний банк України запровадить обмеження на переказ коштів з карти на карту 30 операціями на місяць та не більше 100 000 грн. Це стосуватиметься лише вихідних переказів, приймати можна буде необмежену кількість переказів.

Про це заявив заступник голови НБУ Дмитро Олійник, пише Forbes.

Також обмеження не завадять волонтерським зборам, адже вхідні перекази залишаються без обмежень. Фінальний варіант обмежень НБУ ухвалить упродовж місяця.

Причина такого рішення – дедалі більша поширеність тіньових фінансових операцій, відомих як "дропи", або "грошові мули". Їхня суть: шахраї купують у пересічних громадян – від пенсіонерів до студентів – персональні дані і відкривають банківські карти. Через ці карти проходять сотні і тисячі транзакцій, здебільшого на суми менш ніж 400 000 грн, адже до цього порогу операції не підпадають під фінансовий моніторинг.

За словами Олійника, такі схеми використовуються у низці галузей. Зокрема для виплати зарплат у конвертах, ухилення від сплати податків, виведення коштів за кордон, для операцій під час торгівлі наркотиками тощо.

У Нацбанку вважають, що обмеження на перекази не викорінить ці схеми, а поки лише ускладнить роботу шахраїв. Тож це лише перший крок для боротьби зі схемами, наступні потребуватимуть змін до законодавства. Запроваджені обмеження не матимуть впливу на 95–98% клієнтів банків, запевняють у Нацбанку, адже вони і так переказують коштів менше, ніж на вказані суми, і роблять менше, ніж 30 переказів на місяць.

А ви робите більше 30 переказів на місяць?
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 23 травня 2024
share share
У Києві автобус №38-Д та тролейбус №12 змінять маршрути: схема руху У Києві автобус №38-Д та тролейбус №12 змінять маршрути: схема руху Італійський художник Manu Invisible створює мурал у Бучі: фото Італійський художник Manu Invisible створює мурал у Бучі: фото MacPaw випустила книгу про історію українського ІТ, починаючи із 40-х років MacPaw випустила книгу про історію українського ІТ, починаючи із 40-х років Київрада всьоме не підтримала петицію про скасування зупинки транспорту під час тривоги Київрада всьоме не підтримала петицію про скасування зупинки транспорту під час тривоги
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.