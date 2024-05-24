Мережа EVA відкриватиме салони краси у своїх магазинах: деталі

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Ірина Маймур
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Мережа EVA планує відкривати салони краси у своїх магазинах. Перший уже запрацював у квітні в київському ТРЦ Respublika Park.

Про це пише Forbes.

Площа салону в ТРЦ Respublika Park становить 26 кв. м. Водночас загальна площа магазину — 643 кв. м.

Сума інвестицій у запуск салона склала 1,7 млн грн.

Перший Beauty Salon by EVA розділили на зону догляду за волоссям та косметологічний кабінет. Там пропонують такі послуги: стрижка, укладка, фарбування, лікувальні процедури для волосся, послуги косметолога. У перукарській зоні можуть одночасно обслуговувати до двох людей.

Наступний магазин EVA Beauty із салоном краси відкриють у липні у львівському ТРЦ Victoria Gardens.

Фото: EVA/Forbes

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Опубліковано: 24 травня 2024
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